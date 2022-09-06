شركة Flat6Labs وأكاديمية سند تطلقان برنامج ثِمار لتسريع الأعمال في التكنولوجيا الزراعية

أطلقت Flat6labs إحدى الشركات العاملة في المنطقة في مجال التمويل الأولي والمبكر للشركات، بالتعاون مع أكاديمية ’سند‘ لريادة الأعمال، برنامجًا يهدف لتسريع الأعمال في قطاع التكنولوجيا الزراعية عبر تقديم الدعم إلى عدد يتراوح ما بين 10 إلى 12 شركة ناشئة في كل دورة من البرنامج ، لمساعدة تلك الشركات على تطوير نماذج أعمالها ومُنتجاتها وعلاقاتها بالعملاء وخططها التسويقية وإدارتها المالية.

ويمثل هذا التعاون بداية رحلة Flat6Labs لدعم الشركات الناشئة في قطاعات الأغذية الزراعية والأمن الغذائي وتنمية المناطق الريفية، إلى جانب العمل على إبراز قيمة وأهمية قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر.



سيقدم البرنامج للشركات الناشئة فرصة الحصول على التمويل ليكونوا قادرين على النمو بسرعة وبكفاءة، ما يشجع بدوره عملية تطوير التكنولوجيا التي تساهم في جعل قطاع الزراعة أكثر استدامة وأمنًا وحفاظًا على البيئة. تعمل هذه التكنولوجيا على تحسين جودة الخدمة في القطاع الزراعي، من خلال تسهيل عملية جمع البيانات وتحليلها لتقييم الأداء بشكل دقيق والحد من ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات.



وقد علق حسن منسي، مدير قطاع برامج التنمية لشركة Flat6Labs، قائلاً:” مع التقدم السريع الذي يشهده التحول الرقمي في كافة القطاعات، ولأن قطاع الزراعة يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، زادت الحاجة بشكل كبير لرقمنة المجال الزراعي. يسعدنا إطلاق برنامج ثمار مسرع الأعمال في قطاع التكنولوجيا الزراعية، بالتعاون مع أكاديمية سند لريادة الأعمال، والذي سيلبي هذه الحاجة من خلال دعم الشركات الناشئة التي توفر تكنولوجيا مبتكرة في قطاع الزراعة وسيساهم في تحقيق النمو المُستدام للاقتصاد المصري. “



ستقود رقمنة القطاع الزراعي مصر نحو تحقيق تقدم كبير في الاعتماد على العمل الآلي والروبوتات في الزراعة، ما يعني زيادة كفاءة الإنتاج الزراعي من خلال التحديد الدقيق لمدى توافر العناصر الغذائية والكشف عن آفات المحاصيل والتنبؤ بها، وغيرها من الاستخدامات النافعة الأخرى.



ومن جانبها قالت كيم ريتشل، رئيسة لجنة مرفق المساعدة الفنية في ’سند‘: “نتطلع بقوة إلى بدء هذا التعاون مع Flat6Labs الذين أظهروا التزامًا قويًا تجاه دعم رواد الأعمال المُبتكرين ومشاريعهم القائمة على التكنولوجيا في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت : سنعمل معًا على خلق تأثير إيجابي من خلال تقديم الدعم المرجو وتمكين أصحاب الأعمال من النجاح.

وتابعت قائلة : نرى أن التركيز على القطاع الزراعي وخاصة التكنولوجيا الزراعية، أمر شديد الأهمية وخصوصًا في ظل التحديات الحالية، وسيساهم في زيادة الأمن الغذائي في كافة أنحاء المنطقة.”



وأضافت أنه ستواصل كل من Flat6Labs مصر وأكاديمية ’سند‘ لريادة الأعمال دعم رواد الأعمال الناجحين والشغوفين وذوي التوجه التكنولوجي في مصر، من خلال إمدادهم بالتمويل والمساعدة الفنية وفرص بناء علاقات مع الأطراف المعنية داخل البلاد وخارجها.

وستحافظ شركة Flat6Labs لرأس المال الاستثماري على مكانتها الحالية كأساس داعم للتحول الرقمي للاقتصاد المصري عبر بناء شركات ناشئة قادرة على خلق فرص عمل تساهم في التنمية الاقتصادية لمصر.