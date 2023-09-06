شركة «Flat6Labs»: نحو 24 كيانا ناشئا تنضم إلى برنامج «المشرق يبدأ»

أعلنت شركة “Flat6Labs”، لرأسمال المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن ضم 24 شركة ناشئة إلى مسار تسريع النمو “المشرق يبدأ”.

تتواجد هذه الشركات الناشئة في دول؛ الأردن ولبنان والعراق، وتعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الزراعية، كما تضم أيضًا 5 شركات ناشئة شاركت في تأسيسها رائدات أعمال، وتعمل في قطاعات التكنولوجيا التعليمية وتكنولوجيا الطاقة وتكنولوجيا العقارات.

تحقق هذه الشركات الناشئة مجتمعة إجمالي إيرادات سنوية تبلغ قيمتها 20.8 مليون دولار أمريكي، وقد نجحت في جمع تمويل إجمالي يصل إلى 38.5 مليون دولار أمريكي، كما نجحت في خلق نحو 700 فرصة عمل مباشرة في البلدان الثلاثة. من خلال الانضمام إلى مسار تسريع النمو المشرق يبدأ، سيتاح لهذه الشركات الناشئة فرصة الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاق عملياتها، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل التي ستساعد بشكل كبير في حدوث نمو اقتصادي وتحسن ملموس بالبلدان التي تعمل بها.

وقالت عبير الشعلان، المسؤول الأول للعمليات في مؤسسة التمويل الدولية: “يسعدنا التعاون مع Flat6Labs لدعم هذه الشركات الناشئة الواعدة من منطقة المشرق العربي، خاصة تلك التي أسستها رائدات أعمال. لقد أظهرت هذه الشركات عزيمتها الصلبة وقدرتها على الابتكار في مواجهة ظروف صعبة، وأثبتوا قدرتهم على خلق قيمة للمساهمين والمستثمرين عبر دخول أسواق جديدة. نتطلع إلى تقديم الدعم اللازم لهم من خلال منحهم التمويل والموارد اللازمة، ليتمكنوا من تحقيق تطلعاتهم واستخدام إمكاناتهم الكبيرة للمساهمة في تطوير بيئة أعمال الشركات الناشئة في المنطقة”.

من جانبها قالت راجية عمرو، مديرة برنامج المشرق يبدأ في Flat6Labs: “متحمسون جدًا للترحيب بالشركات الناشئة الـ 24 في مسار تسريع النمو المشرق يبدأ. ولدينا إعجاب كبير بمدى قوة وتنوع طلبات المتقدمين، وكلنا ثقة أن لدى تلك الشركات ما تحتاجه للنجاح في أسواقها. ومن جانبنا، سنقدم لهم من خلال برنامجنا كل ما يلزم من دعم وتوجيه يناسب احتياجات كل منهم وذلك لمساعدتهم في التغلب على التحديات وتحقيق أهدافهم، كما أننا نتطلع للعمل معهم خلال الأشهر الستة المقبلة وفي المراحل اللاحقة”.مسار تسريع النمو من برنامج المشرق يبدأ انطلق في يونيو 2023 ومن المقرر أن يستمر حتى ديسمبر 2024.

يُعَدّ هذا البرنامج جزءًا من الرؤية الأوسع لمبادرة المشرق يبدأ، التي تهدف إلى إلهام ودعم رواد الأعمال من النازحين، وتمكين الشركات الناشئة التي تقودها النساء في منطقة المشرق العربي، بالإضافة إلى دعم تكوين المزيد من الشركات الجاهزة لاستقبال الاستثمارات. تسعى هذه المبادرة أيضًا لتعزيز التعاون داخل بيئة أعمال الشركات الناشئة على المستوى الإقليمي. سيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك التعريف بالشركات الناشئة، وتقديم خدمات متنوعة والدعم القانوني.

كما تشمل الأنشطة المقترحة ورش العمل والإرشاد التي يقدمها خبراء دوليين، وفعاليات لبناء شبكات الأعمال، بالإضافة إلى اجتماعات مع المستثمرين والمشاركة في فعاليات ومعارض دولية ترويجية.الشركات الناشئة الـ 24، التي انضمت إلى مسار تسريع النمو المشرق يبدأ، هي:*لبنان*Compost BaladiEcomzKamKalimaMoodfitPresentailPurplShelvz*العراق*KESKLezzooMidient/PadashOrderiiToolmart*الأردن*Algebra IntelligenceArab TherapyDinarakHello World KidsInvoiceQJordilightKonn TechnologiesLittle Thinking MindsNestromPalmearRepzoShop4Me