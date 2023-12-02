شركة F5 توقع 5 بروتوكولات تعاون على هامش معرض CairoICT 2023

وقعت شركة f5 لحلول وخدمات الأمن المعلوماتي والسيبراني 5 اتفاقيات تعاون مع عدد من الشركات المصرية خلال مشاركتها في المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا CairoICT 2023 .



وتمثلت الاتفاقيات مع كل من شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية ، راية لتكنولوجيا المعلومات ، سايشلد ، مجموعة إي فاينانس، BaRQ systems



وخلال مشاركتها في دورة هذا العام كشفت أيضا الشركة عن استراتيجيتها الطموحة لزيادة حجم أعمالها ومضاعفة نسب نموها في ظل ما تتبناه الدولة بصفة عامة والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص من رؤية ثاقبة نحو زيادة انفاقها نحو الاستثمار في تأمين بنيتها التحتية.



وتعتزم شركة “F5” زيادة توسعاتها في السوق المصرية خلال العام المقبل 2024، بالتعاون مع شركة “راية لتكنولوجيا المعلومات” حيث نجحت خلال عام 2023 في تلبية احتياجات التأمين المعلوماتي لخدمات القطاعات المالية والمصرفية عبر حلول شركة “F5″، وقد حققت نتائج متميزة من الممكن الانطلاق بها نحو المزيد من التوسع خلال العام المقبل 2024.

وكرمت F5 شركة “راية لتكنولوجيا المعلومات” خلال فعاليات المعرض لما حققته من تفوق كبير في تسويق حلول “F5” للأمن السيبراني والحوسبة السحابية خلال 2023، وبما تتميز به الشركة من حلول مبتكرة ومتكاملة لخدمة القطاعات الحكومية والمالية ومزودي خدمات الإنترنت بما يتوافق بشكل لحظي مع أي تحديثات يطلقها البنك المركزي والجهات التنظيمية.



ووقعت F5 اتفاقية تعاون مع مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وذلك بهدف المساعدة في تأمين وتحسين أولويات التحوّل الرقمي في جمهورية مصر العربية حيث تقدّم شركة F5 مجموعة فريدة من إمكانيات الأتمتة، والحماية، والأداء، والتحليل. كما أنها تمكّن العملاء من إنشاء، وتأمين، وتشغيل التطبيقات – سواء التطبيقات المتجانسة monolithic أو الحديثة – والتي تساعد في خفض تكاليف وتعقيدات التشغيل، وتأمين تجربة المستخدم، وإضافة قيمة تجارية لها.



ووقعت الاتفاقية الثالثة مع شركة الدلتا للانظمة الالكترونية بهدف تقديم حلول الحوسبة السحابية للسوق المصرية بتكنولوجيا مصرية 100% بكافة جوانبها مثل خدمات الاستضافة والبيانات والتطبيقات ، كما وقعت اتفاقية رابعة مع شركة سايشيلد للتكنولوجيا حيث تشكل الاتفاقية إطاراً للتعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الشركتين ، وتتيح للطرفين استكشاف وتقييم الفرص ضمن القطاع الرقمي .



ووقعت F5 اتفاقية خامسة مع شركة برق سيستمز BaRQ systems بهدف تزويد عملاء برق سيستمز بأحدث حلول وخدمات الامن السيبراني وبرامج التصيد الالكتروني من F5 .



وتعقيبا على هذا التعاون ، قال باسم صالح، المدير الإقليمي لشركة F5 في مصر، إن التوسع المستمر في القطاعات المالية لتقديم الحلول الرقمية لعملائها يفتح المجال دائما لضرورة الاعتماد على حلول تأمين سيبراني على أعلى مستوى من الجودة والثقة بما يتماشى مع اشتراطات ومتطلبات الجهات الرقابية والتنظيمية في مصر، وبما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة في هذا الشأن.



أكد صالح أهمية التوعية بكل ما يخص الأمن السيبراني سواء للأفراد أو المؤسسات الأمر الذي توليه المؤسسات الحكومية أهمية خاصة لذلك وصلت معدلات الوعي في مصر إلى مستويات متقدمة مقارنة بدول العالم.