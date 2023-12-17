شركة Evolve للاستثمارات تحصل على الموافقات البيئية لبدء نشاطها بقطاع الأسمنت

أعلنت شركة Evolve للاستثمارات وإدارة المشروعات، إحدى شركات العربية للأسمنت، بأنها أصبحت أول شركة للوقود البديل تابعة لشركة أسمنت مصرية تحصل على الموافقات البيئية من جهاز شئون البيئة (EEAA) وجهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA) طبقًا لأحكام القانون رقم 202 لعام 2020، لتتمكن بعد حصولها على هذه الموافقات من التعامل مع مجموعة متنوعة من موردي الوقود البديل والمواد المختلفة دون قيود.

كما ستقوم الشركة بضمان أعلى معدلات الجودة والتوريد ، نظرًا لتنامي الطلب على الوقود البديل في صناعة الأسمنت بالسوق المصرية، فإنّ حصول Evolve على هذه الموافقات البيئية سيحقق نقلة نوعية للعربية للأسمنت لتعزيز دورها في حماية البيئة والممارسات المستدامة.

قال سرخيو الكانتاريا، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت ، إنّ حصول شركة Evolve على الموافقات يمثل تحولًا جذريًا وإنجازًا كبيرًا للشركة العربية للأسمنت، كما يجسد التزامنا الثابت والمستمر بحماية البيئة والامتثال للقوانين والتشريعات البيئية في مصر.

وأضاف في الوقت نفسه، تتيح لنا هذه الخطوة المحورية التعامل بشكل واسع ودون قيود مع مجموعة متنوعة من موردي الوقود البديل والمواد المختلفة، وهو ما يؤكد دورنا الريادي في صناعة الأسمنت وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع”.

وبدأت العربية للأسمنت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصولها وحصول Evolve التابعة والمملوكة للعربية بالكامل، على هذه الموافقات الضرورية ، وللتأكيد علي التزام العربية للأسمنت بالممارسات البيئية التي تتسم بالشفافية والشمول.

تجدر الإشارة أن هذه المبادرة الاستراتيجية تتوافق مع السياسات البيئية للشركة العربية للأسمنت للتخلص الآمن من المخلفات في أفران الأسمنت، كما تعزز التزام الشركة بحرق النفايات بدلاً من دفنها في مقالب القمامة العامة، وتقليل الاعتماد على الوقود الهيدروكربوني للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.