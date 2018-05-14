شركة espace تُعد أول قاعدة بيانات موحدة للأكاديميين المصريين

محمود جمال وياسمين فواز:تعكف شركة espace للبرمجيات، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، على تطوير أول قاعدة بيانات إلكترونية موحدة، شبيهة بموقع التواصل المهنى «لينكد إن»، تضم الأكاديميين المصريين فى مختلف التخصصات داخل وخارج البلاد، تحت اسم «إى بورتفوليو» e-Portfolio -.وق

محمود جمال وياسمين فواز:

تعكف شركة espace للبرمجيات، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، على تطوير أول قاعدة بيانات إلكترونية موحدة، شبيهة بموقع التواصل المهنى «لينكد إن»، تضم الأكاديميين المصريين فى مختلف التخصصات داخل وخارج البلاد، تحت اسم «إى بورتفوليو» e-Portfolio -.

وقال يوسف على، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن شركته تجرى عملية الربط الإلكترونى بين قواعد بيانات الجامعات الحكومية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل أواخر العام الجارى.

وأوضح لـ«المال»، أن قاعدة البيانات المزمع إنشاؤها تضم جميع أعضاء هيئة التدريس، من خلال تخصيص صفحة تتضمن السيرة الذاتية لكل عضو، والمؤهلات والشهادات العلمية والأبحاث والدراسات المنشورة فى الدوريات المحلية والعالمية، والوظائف التى شغلها.

وبحسب النشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئــة العــامـة والإحصاء، الأحد الماضى، فإن عدد أعضاء هيئة التدريس والمعاونين المقيدين فى الجامعات الحكومية والأزهر، خلال العام الجامعى 2016/2017، يصل إلى 98 ألف عضو.

وأكد الدكتور حمدى الليثى، الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمجتمع الأكاديمين خطوة جيدة، غير أنه يجب حمايتها وتأمين المعلومات من الهجمات والتهديدات الإلكترونية، بالتزامن مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وذلك تحت إشراف وزارة التعليم العالى، والمجلس الأعلى للجامعات.

ورأى «الليثى» أن تلك الخطوة ستلعب دورا كبيرا فى تحقيق التواصل المباشر بين أبناء التخصص الواحد، الذين يتشاركون فى نفس الرؤى والتوجهات العلمية.

ويوجد فى مصر نحو 25 جامعة تحتوى على 476 كلية، منها 248 نظرية، يدرس بها 1.8مليون طالب بنسبـــة %79، من إجمالى الجامعات الحكومية، و228 كلية عملية بعدد 478 ألف طالب بنسبة %21.

يذكر أن «e space» شركة مساهمة مصرية، تأسست عام 2000، وتتخذ من مدينة الإسكندرية مقرا لها، وتعمل بمجال تطوير المواقع الإلكترونية، وتطبيقات الأجهزة الذكية.

ومن أبرز مشروعات الشركة منصة مصر للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر «EgyptFOSS»، وبوابة التدريب الصيفى للطلاب فى السعودية «صيفى»، وبوابة تدريب الموظفين العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة لصالح وزارة التخطيط المصرية «PARLOD Egypt».