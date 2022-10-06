شركة «Elevate» تتكفل بمصروفات تشغيل مؤسسة «صبري الخيرية» لمدة عام

وقعت شركة“Elevate” برئاسة الدكتور طارق محرم، بروتوكول تعاون مع مؤسسة السفير مجدي صبري الخيرية، برئاسة محمد صبري رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بموجبه تتكفل شركة Elevate بمصروفات تشغيل المؤسسة الخيرية لمدة عام قابل للتجديد، فضلا عن إجراء الفحوصات من تحاليل وأشعة بمراكز النيل للأشعة والتحاليل المدارة من شركة Elevate بنصف التكلفة للمستحقين، وذلك بحضور محمد محرم، عضو مجلس إدارة Elevate ورئيس قطاع تطوير الأعمال الاستراتيجي بالشركة.



وقال الدكتور طارق حازم محرم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الارتقاء بالخدمة الطبية لجميع المصريين هو أهم أهداف “Elevate” ، تنفيذا لاستراتيجية تطوير القطاع الطبي في مصر، والتعاون بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والعام في مصر، لافتا إلى أن الشركة ستستمر في تقديم كل ما تستطيع من أجل خدمة المجتمع.



من جانبه، قال محمد صبري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السفير مجدي صبري الخيرية، إن بروتوكول الرعاية الذي قدمته “Elevate” للمؤسسة، في مجال الأشعة والتحاليل الرائدة في مجال التشحيص الطبي المتكامل في مصر وأفريقيا، سيساعد المؤسسة في تقديم خدمة طبية مميزة ومتطورة للحالات الخيرية المحولة من قبل المؤسسة لمراكز النيل.



وقال محمد محرم، رئيس قطاع تطوير الأعمال الاستراتيجي، إن حرص الشركة على إبرام هذا الاتفاق مع مؤسسة السفير مجدي صبري الخيرية، جزء أصيل من المسئولية المجتمعية لها، والتي هي جزء لا يتجزأ من الأهداف التي بنيت عليها مراكز النيل للأشعة والتحاليل منذ أكثر من 26 عاما، والتي تشمل تقديم خدمة طبية متطورة بجودة فائقة لجميع المرضى.