‏شركة «EIT» تورد أول دفعة من «كيا كارينز» الجديدة للموزعين

قامت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «كيا» بتوريد أول دفعة من طرازات «كيا كارينز» الجديدة لشبكة موزعيها المعتمدين خلال الأيام الماضية.

ويأتى الجيل الرابع من «كيا كارينز» بشكل وتصميم جديد كلية عبر إدخال العديد من التعديلات الجوهرية فى الشكل والتصميم الخارجى والداخلى، بعد أن تم تطويره ليصبح طرازًا من شريحة «SUV» فئة الكروس أوفر المدمجة ذات الـ7 مقاعد، بديلًا عن الإصدار السابق الذى كان يتم تسويقه ضمن فئة «VAN».

وأزاحت «كيا» العالمية الستار عن الجيل الجديد من «كارينز» والذى تم إنتاجه بمصانع الشركة الكورية فى “الهند” وتم تقديمه على الساحة العالمية فى أواخر العام الماضى.

فى سياق متصل، قال أحد الموزعين المعتمدين لـ«كيا» إن الوكيل المحلى للعلامة الكورية قام بتسليم أول حصة من طرازات الجيل الجديد من «كارينز» ليبدأ عرضه داخل صالات العرض والبدء فى تسويقه محليًا.

وأوضح أن الكميات التى تم توريدها من «كارينز» الجديدة محدودة ومتفاوتة من موزع لآخر، مضيفًا أن الوكيل المحلى لـ«كيا» لم يقم بتسعير «كارينز» الجديدة بشكل رسمى حتى الآن.

من جانبه، أكد تجار السيارات، أن بعض الموزعين قاموا ببدء تسويق طرازات «كيا كارينز» الجديدة بأسعار تتخطى حاجز المليون جنيه لبعض الفئات منها داخل السوق المحلية.

وتوقع أن يسهم طرح الجيل الجديد من «كارينز» فى تعزيز مبيعات العلامة الكورية فى مصر خلال الفترة المقبلة حيث تم تطوير السيارة لتصبح طراز «SUV» ذات الـ7 مقاعد، موضحا أن تلك الفئة من السيارات تشهد قلة فى عدد الطرازات المطروحة من مختلف الماركات التجارية داخل السوق المحلية.

ورجح أن تحافظ «كيا» على تمركزها وهيمنتها على قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بمختلف فئاتها خاصة مع تقديم الطرازات الجديدة ومنها «سبورتاج، وإكسيد»، إضافة إلى «كارنز» الجديدة المقرر تقديمها بشكل رسمى خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتمكنت «كيا» من الاستحواذ على حصة سوقية 6.4% من إجمالى مبيعات قطاع سيارات الركوب «الملاكى» خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 7436 مركبة؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وتزود «كيا كارنز» بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سى سى ينتج قوة 113 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 144 نيوتن/ متر.

ويتوافر الجيل الجديد من «كارنز» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – نظام الثبات الإلكترونى – نظام الثبات على المنحدرات – مراقبة ضغط الإطارات – حساسات ركن أمامية وخلفية، وغيرها».

ومن أبرز المنافسين لـ«كيا كارنز» الجديدة بعض الطرازات المنتمية لشريحة السيارات الرياضية “الكروس أوفر” المدمجة ذات 7 مقاعد وهى «شيفروليه كابتيفا – شيرى تيجو 8 – شيرى تيجو 8 برو – بيجو 5008 – سيات تاراكو – ميتسوبيشى إكسباندر – سوزوكى أرتيجا – تويوتا راش – تويوتا روميون – جيتور X70 – جيتور X95، وغيرها».