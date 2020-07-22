شركة «EIM» تطرح سيارات رينو لوجان موديل 2021.. تفاصيل السعر والمواصفات (صور)

قدرت الفئة الأولى بنحو 169 ألف جنيه

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM»- الوكيل المحلي للعلامة التجارية «رينو» في مصر، أسعار سيارات رينو لوجان موديل 2021 لمختلف الفئات في السوق المحلية.

وقدرت الشركة أسعار طرازات رينو لوجان الفئة الأولى «M/T-E1» بنحو 169 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «M/T-E2» بقيمة 183 ألف جنيه.

وحددت أسعار سيارات رينو لوجان الفئة الثالثة «A/T-E1» بنحو 193 ألف جنيه، وبلغت أسعار الفئة الرابعة «A/T-E2» بقيمة 203 ألف جنيه.

وسجلت أسعار طرازات رينو لوجان الرابعة «A/T-E3» نحو 216 ألف جنيه، وسعرت الفئة الخامسة «A/T-E3+» بقيمة 226 ألف جنيه.

وتتوافر طرازات « رينو لوجان» فى السوق المحلية – عبر إصدارين- كالتالي:

الإصدار الأول مدعوةم بمحرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة قدرها 90 حصانا، وعزم أقصى للدوران 128 نيوتن متر، “مانيوال”.

ووفقًا للبيانت المعلنة عن «رينو»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 11.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الأستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أما الإصدار الثانى من رينو لوجان موديل 2021 ، فيعتمد على محرك سعة 1600 سي سي، يعطي قوة 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن متر “أوتوماتيك”.

وتتسارع تلك الفئة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى مدة زمنية 11 ثانية.

ويبلغ معدل الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

رينو لوجان موديل 2021

الأبعاد الخارجية

الطول 4354 مم العرض 1733 مم الارتفاع 145 مم سعة الشنطة الخلفية 510 لتر