شركة «EIGHT» تطرح عروضا حصرية بمشروع ستريبل ووك في معرض سيتي سكيب

تشارك شركة EIGHT للتطوير العقارى فى فعاليات معرض سيتى سكيب مصر 2022 وذلك بعروض حصرية خلال فترة المعرض من 21 وحتى 24 سبتمبر الجارى.

قال محمد عبد الفتاح المدير التنفيذي لشركة EIGHT للتطوير العقارى إن الشركة تعرض خلال المعرض أحدث مشروعاتها (STRIPLE WALK) بالداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهو مشروع تجاري إدارى على مساحة 16500 متر باستثمارت 4 مليارات جنيه بواجهة 180 مترا و20 مترا جانبى مما يعطى مساحة 3600 متر أوت دور.

وأضاف عبدالفتاح أن المشروع عبارة عن 3 مولات مكونة من 4 أدوار جراجات ودور أرض و12 دورا ويشتمل على 145 وحدة تجارى وحوالي 540 وحدة إدارى.

شركاء النجاح

وقد تم إلى الآن بيع حوالى 75% من كامل المشروع وقد تم إسناد عمل التصميمات الهندسية للمكتب الاستشارى (أرك بلان ) وهو الاستشارى والذى يمتلك سابقة أعمال قوية كذا تم التعاقد مع الاستشارى الهندسي (أركريت).

وكشف عبدالفتاح عن امتلاك شركة (EIGHT) لمحافظة أراضي تقدر بنحو 128 ألف متر بالعاصمة الإدارية الجديدة ولديها رؤي واستراتيجية عند دخولها السوق العقارى منذ خمسة سنوات وهى خلق حلول معيشية واستثمارية تعمل على تقارب الفجوة بين القدرة الشرائية المحدودة والرغبة فى الشراء للعملاء.

تصدير العقارات

كما تبنت الشركة فكرة تصدير العقار والتى شملته خططتها التوسعية، حيث سيتم توجيهه قرابة 35% من الاستثمارات المقبلة للشركة نحو تصدير العقار لاستقطاب استثمارات أجنبية من الشرق الأوسط وشمل إفريقيا وأوروبا.

وقال إن الشركة تقدم حصريا داخل معرض سيتى سكيب التعاقد بدون مقدم ودفع الأقساط بشكل ربع سنوى، إضافة إلى تقديم عائد استثمارى على المقدم يصل إلى 50% حسب قيمة المقدم، لافتا إلى أن المعرض فرصة قوية للشراء، خاصة مع وجود عروض وخصومات حصرية وأنه وسيلة مباشرة للاتصال بالعملاء.