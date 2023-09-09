شركة egymaps تتأهل ضمن أفضل 10 شركات في مسابقة metaverse for good

صرح مصطفى محسن، الرئيس التنفيذي لشركة EG MAPS للمنصات الافتراضية، بأن شركته تأهلت ضمن أفضل 10 شركات في مسابقة. metaverse for good، والتي تطلقها الجامعة الأمريكية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وبالشراكة مع شركة “ميتا” والجامعة، وأكاديمية ميتافيرس وشركة سيمبلون.

وتعقد المسابقه تحت شعار “الواقع الممتد من أجل الصالح العام” خلال الفترة من 12 – 14 سبتمبر الجاري.

وكان قد تم إطلاق المسابقة خلال ندوة عبر الإنترنت يوم 21 أغسطس، بحضور الدكتور أحمد طنطاوي، ممثلا عن السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية والدكتورة أماني حسن مدير تطوير الأعمال بالجامعة، وممثلين عن شركة ميتا وشركة سيبمبلون والجامعة الأمريكية، تلاها محاضرة استكشافية لتسليط الضوء على التكنولوجيات التي تدمج الواقع بالعالم الرقمي أو عالم افتراضي يحاكي الواقع.

وأوضحت جامعة مصر للمعلوماتية عبر موقعها الإلكتروني أن المسابقة تستهدف الشركات الناشئة التي تطبق هذا النوع من التكنولوجيات وحلول الميتافيرس في نماذج أعمالها عبر مختلف الصناعات بما يتماشى مع واحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن شركه EG Maps للمنصات الافتراضيه ، تعد أحدي شركات العاملة في مجال الميتافيرس داخل مصر والتي أطلقت أعمالها منذ فتره وجيزه، واستطاعت أن تحقق نجاحات متعدده في مجال تدشين المنصات الافتراضيه العقاريه ، وخلال الفتره الاخيره نالت EG MAPS ثقه العديد من الشركات المصريه والعربيه العامله في مجال التطوير العقاري ، حيث قدمت لهم EG MAPS خدمات بيعيه متعدد من خلال الاعتماد علي تقنيات الميتافيرس ، والتي انعكست بشكل قوي علي زياده نسبه مبيعات تلك الشركات ، وتسعي شركه EG MAPS نحو تحقيق مزيد من النجاحات في مجال الميتافيرس واقتحام اسواق جديده كالسوق الخليجي والأوروبي.

وتُعد مسابقة “ميتافيرس للشركات الناشئة” رحلة لاكتشاف الفرص الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا الواقع الممتد وحالات استخدامها، حيث سيتم خلال المسابقة تسليط الضوء على دور تكنولوجيا الواقع الممتد في خلق تجارب تعليمية غامرة، ونمو اقتصاد قطاع السياحة، وسهولة النفاذ إلى التعليم لعددٍ أكبر من الأفراد، وتحفيز التنمية الحضرية، إلى جانب دورها في مجالات أخرى، منها الألعاب الرقمية والتكنولوجيا المدنية والبيئة والسلامة الصناعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

وتتمثل أهداف المسابقة في تحفيز نمو الشركات الناشئة، وجمع المشاركين مع خبراء من الأوساط الأكاديمية وقادة الصناعة وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومساعدة الشركات الناشئة على جذب فرص التمويل، وتنمية المجتمعات المحلية من خلال رعاية الأفكار الواعدة، والاستفادة من الفرص والموارد المتاحة.