شركة Egy Florida تحصل على امتياز «I hop» باستثمارات مليون دولار

أعلنت صافي أحمد رئيس مجلس إدارة شركة “”Egy Florida Royalty Group ، عن حصول الشركة على حق أمتياز العلامة التجارية الإمريكية I hop” “، مشيراً بأن الإستحواذ يستهدف الأستفادة من مزايا الأقتصاد المصري في الوقت الحالي، بالإضافة إلي توفير فرص عمل في الأفرع الخاصة بالعلامة التجارية في محافظات الجمهورية والمدن الساحلية

مفاوضات استمرت عام ونصف للحصول علي هذا الإمتياز التجاري

وأضافت أن التكلفة الأستثمارية لتنفيذ صفقة الحصول على الأمتياز التجارى بلغت مليون دولار،مؤكدة علي أن تلك المفاوضات التجارية استمرت عام ونصف للحصول علي أمتياز العلامة التجارية الإمريكية لـ” I hop”.



وأشارت رئيس “”Egy Florida Royalty Group،أن شركتها أتمت التعاقد مع Dine equally الشركه التي تحمل العلامتين IHOP & Applebees ومقرها بكاليفورنيا الولايات المتحده، .

وتابعت: مادفعنا للحصول علي الإمتياز التجاري سببة الرئيسي الظروف الاقتصادية والأمنية التي شهدتها مصر بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعوتة للأستثمار ومنح الإمتيازات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي للإستثمار في مصر، مضيفة ” كانت الناحية الأمنية والاقتصادية من أهم الأسباب علي موافقة الجانب الأمريكي الدخول في مصر، مشيرة بأننا سنعمل علي تغطية كافة المحافظات خلال الـ 5 سنوات المقبلة وتوفير فرص عمل مبدئية تتخطي الـ 2000 فرص عمل.



وأضافت صافي أحمد، أن الاقتصاد المصري يشهد تطور هائل في ظل النمو الاقتصادي الهائل بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح المستثمرين المصريين والأجانب امتيازات لدفع عجل الاستثمار في كافة القطاعات، بالإضافة إلي المشروعات التي تشهدها مصر سواء في مجال البنية التحية والطفرة الصناعية والإستثمارية وضع مصر قبلة رئيسية في الاستثمار لدي مستثمري العالم، كاشفة علي أن العقد الخاص بالإمتياز التجاري لـ”I hop”، يصل لـ 27 عاماً، وهو دليل علي رؤيتنا للمستقبل الاقتصادي لمصر من خلال دور الرئيس والحكومة المصرية لدفع عجلة التنمية، وقدرة مصر علي جذب رؤؤس أموال أجنبية في ظل ضغوط عالمية.



وأشارت رئيس “”Egy Florida Royalty Group، علي هامش الإعلان عن الاستحواذ علي الإمتياز التجاري، والذي حضرة شخصيات دولية وعربية ودبلوماسية وإعلامية، أن العمالة المصرية هي من ستقوم بإدارة كافة السلاسل الخاصة بالعلامة التجارية، لثقتنا بالعمالة المصرية، وتواجد كوادر تدريبة علي أعلي مستوي بـ “”Egy Florida Royalty Group.