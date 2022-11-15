شركة «EGPI» تحقق مبيعات بقيمة 789 مليون جنيه في 2021

حققت شركة «EGPI» المجوعة المصرية للصناعات الدوائية، مبيعات بقيمة 789 مليون جنيه، في سوق الدواء المصري، خلال عام 2021

ونشأت شركة «EGPI» عام 2066 لتصنيع الدواء، وتتبع المجموعة المصرية لتجارة الأدوية التي تأسست عام 1994.

وعلمت «المال» تحقيقها مبيعات في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 بقيمة 26.811 مليار جنيه.

قال الدكتور حماده شريف، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية، إنَّ مصر لديها 170 مصنعا للدواء تمثل قوة صناعية كبيرة، مضيفا أن حجم سوق الدواء المصري يصل إلى 150 مليار جنيه ويتميز بمعدلات نمو مرتفعة.

وأوضح ان تقدم البحث الدوائى فى مصر يبدأ من ترسيخ الثقة في إمكانية إجراء تلك الأبحاث، خصوصًا أن لدينا كوادر وعقولًا تستطيع أن تقوم بذلك على أعلى مستوى.

وأضاف «شريف» في جلسة لهيئة الدواء على هامش مؤتمر المناخ COP27، أن صناعة الدواء تعتبر ضمن 9 قطاعات مستهدفة حددتها الحكومة للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.

وأكد «شريف» أن الشركات العالمية لن تنقل منتجاتها إلى مصر إلا قبل أن تتأكد من جودة النظام الرقابي، موضحًا أن هيئة الدواء المصرية حصلت اعتماد منظمة الصحة العالمية في مستوى متقدم في مجال الرقابة على اللقاحات.