شركة eGate egypt توقع اتفاقية تعاون مع «الصعيد للمقاولات» لإتاحة خدمات تطبيق بوسطجي

قال عصام الصغير رئيس شركة eGate egypt لحلول ميكنة الخدمات اللوجستية، إن شركته تستهدف التوسع بتطبيقها بوسطجي لطلب خدمات النقل في مدينة القاهرة الكبرى خلال الفترة المقبلة، يلي ذلك مدينة الإسكندرية لاحقا ضمن خطتها لتغطية جميع محافظات الجمهورية مستقبلا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأحد لإطلاق بوسطجي في مصر بعد إتاحة التطبيق في 11 دولة أفريقية خلال 8 أشهر ، كما شهد المؤتمر كذلك توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة ومجموعة الصعيد العامة للمقاولات لإتاحة خدمات التطبيق في كافة العمليات اللوجيستية الخاصة بالأخيرة.

وأضاف أن بوسطجي هي منصة إلكترونية تربط بين أصحاب وسائل النقل بمختلف أنواعه وأحجامه مع العملاء من الأفراد والشركات والكيانات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الصغير إن شركته بدأت في أعمال تطوير التطبيق منذ مايو 2020 وتم تنفيذ عملية الإطلاق التجريبي منتصف يوليو الماضي، منوها إلى أن التطبيق يستهدف تقليل تكلفة عمليات شحن وتوصيل الطلبات.

وأكد الصغير أن تطبيق بوسطجي يعمل على إيجاد فرص تشغيل مستمرة لسيارات النقل والمقطورات في مصر، خاصة أن معدلات العمليات لا تناسب فرص تشغيلها.

وألمح إلي أن عدد سيارات النقل في مصر يصل إلى 1.3 مليون سيارة، فيما يتراوح نسبة تشغيلها بين 30% – 40%، كذلك عدد المقطورات والذي يسجل 100 ألف وحدة ولا يتجاوز معدل تشغيلها 0.8 %فقط.

وأضاف أن التطبيق متوافر حاليا في 11 دولة أفريقية منها مدغشقر ومالاوي وتنزانيا والسنغال وغينيا ونيجيريا ويضم أكثر من 5 آلاف سائق والف عميل حتي الآن

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وأشار الي أن تطبيق «بوسطجي» يغطي استخدامات نحو 60% من تعداد السكان في أفريقيا، متابعا أن مصر ونيجيريا يستحوذان على أكثر من 68% من حجم التجارة الإلكترونية في أفريقيا، لافتاً إلى أن 90% من عمليات الدفع في مصر تتم نقدا، بينما تسجل نسبة الدفع الإلكتروني في أفريقيا نحو 70%.

واستعرض إجراءات وشروط انضمام السائقين إلى تطبيق «بوسطجي»، مشيرا إلى أن عمليات استلام الشحنات تأتي على مدار اليوم وفقا لما يقره العميل كما يمكنه تتبع طلب شحنته حتى الوصول.

وصرح بأن تطبيق «بوسطجي» يتيح جميع طرق الدفع سواء كاش أو أون لاين عبر التطبيق أو المحافظ الإلكترونية، موضحا أن التركيز على أفريقيا بهدف استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بمجال التجارة الإلكترونية والشحن والتوصيل.