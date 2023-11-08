شركة eGate Egypt تحصل على أول ترخيص مصري لمزاولة نشاط وسيط الشحن للنقل البري

وقعت شركة eGate Egypt اتفاقية تعاون مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وتحصل بذلك على أول ترخيص بمصر لمزاولة نشاط وسيط الشحن للنقل البري للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وقع الاتفاقية بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل .كل من عصام الصغير، المؤسس ورئيس شركة اى جايت ايجيبت eGate Egypt والمهندس سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .

وتهدف الاتفاقية إلى منح الشركة الترخيص لتطبيق منصة “بوسطجي” للنقل الذكي والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي للربط بين مالكي وسائل النقل والعملاء سواء الأشخاص أو الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى والعالمية, ويتمكن العميل من طلب وسيلة النقل المناسبة عن الطريق التطبيق وتتبعها والدفع بوسائل دفع مختلفة.

وأضاف أن عدد وسائل النقل المتاحة حاليا علي التطبيق يتعدى عشرة الاف وسيلة نقل بمختلف أنواعها من النقل الخفيف وحتي النقل الثقيل.

ونجحت الشركة في توفير وسائل النقل للعديد من الشركات الدولية العاملة بمصر وإفريقيا والتي تتعدي 11 دولة إفريقية.