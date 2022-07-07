شركة eGate توقع اتفاقية لرقمنة خدمات البريد النيجيري

وقعت شركة eGate للاستشارات اتفاقية شراكة ثلاثية مع كل من شركة فيزا العالمية لحلول المدفوعات والبريد النيجيري لتمكين الخدمات المالية الرقمية وإصدار بطاقات الدفع ودعم الشمول المالي بدولة نيجيريا.

ووقع الاتفاقية، عصام الصغير الرئيس التنفيذي لشركة eGate وأليكس ماكريا نائب الرئيس التنفيذي لشركة VISA والدكتور إسماعيل أديوسي المدير العام للبريد النيجيري NIPOST.

وقال الصغير إن شركة eGate للاستشارات أصبحت أحد رواد التحول الرقمي بالمنطقة بعد نجاحها فى نشر خدماتها المتميزه في دول أفريقيا، مؤكدا أنه سعيد بالتعاون الجديد مع فيزا والبريد بدولة نيجيريا، وموجها لهم الشكر على ثقتهم الغالية لقيادة هذا المشروع الوطني بنيجيريا.

وأوضح أن الاتفاقية الجديدة ستمكّن البريد النيجيري من تقديم خدمات مالية رقمية جديدة باستخدام المدفوعات الرقمية وبطاقات فيزا الائتمانية والبطاقات المدفوعة مسبقًا، خاصة للعملاء الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية، أو للمدفوعات الحكومية لدعم الشمول المالي والخدمات الإلكترونية الحكومية، لتوسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية باستخدام أفضل الحلول التكنولوجية التي سوف توفرها فيزا لتلبية طموحات ومتطلبات مواطني نيجيريا.

وتابع أديوسي أن البريد النيجيري لديه خطة إستراتيجية لتقديم الخدمات الرقمية وخدمات الشمول المالي كجزء من خطة التحول الرقمي لدولة نيجيريا ، واليوم نتقدم بهذه الخطة من خلال التوقيع مع eGate، الذي يقود تحولنا الرقمي وشركة فيزا الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية لتوفير الخدمات و المدفوعات الرقمية للحكومة والمواطنين.