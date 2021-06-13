شركة eBay تفاضل بين عروض الاستحواذ على وحدتها الكورية

توقع مراقبون أن ينتهي هذا الأسبوع سباق الاستحواذ على شركة” إى باى كوريا” eBay Korea، ثالث أكبر شركة للتجارة الإلكترونية، وهي صفقة ستحدث تغييرا في قطاع التجارة الإلكترونية في البلاد، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت مصادر إن شركتين من عمالقة البيع بالتجزئة –وهما “Shinsegae Group” و”Lotte Shopping”– قدمتا خطاب النية لوحدة “eBay” الكورية.

توقعات بأن تختار “eBay” أفضل عرض هذا الأسبوع

وربما تقرر شركة “eBay” أن تختار مقدم العرض المفضل هذا الأسبوع.

ويمثل هذا المحاولة الثانية لشركة “eBay” لبيع وحدتها الكورية، بعد محاولتها الأولى في منتصف مايو التي لم تتم بسبب توقعات الشركة لسعر أعلى للبيع.

موقع “eBay” ثاني شركة للتجارة الإلكترونية في أمريكا

ويعد موقع “eBay” ثاني شركة للتجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أن ما نسبته 11% من إيراداته يأتي من وحدته في كوريا الجنوبية.

كما تستحوذ الوحدة الكورية على نحو 12% من سوق التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية، بعد شركة “Naver” بنسبة 18% وشركة “كوبانغ” بنسبة 13%.

عائدات “eBay كوريا 1.17 مليار دولار

وتقدر عائدات الشركة بـ 1.3 تريليون وون (1.17 مليار دولار)، مع دخل تشغيلي يبلغ 85 مليار وون.

وتقدر حصص شركتي “لوتيه” و”شين سيغيه” في قطاع التجارة الإلكترونية في البلاد بنحو 5% و3% على التوالي.

وذكرت المصادر أن الاستحواذ على “eBay كوريا” قد يعيد تشكيل قطاع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في البلاد.

دراسة: المبيعات عبر الإنترنت تشكل خمس إجمالي تجارة التجزئة العام الماضي

وأظهرت دراسة حديثة نشرتها الأمم المتحدة أن المبيعات عبر الإنترنت شكلت نحو خمس إجمالي تجارة التجزئة العام الماضي إذ قادت إجراءات عزل لمكافحة تفشي فيروس كورونا إلى ازدهار التجارة الإلكترونية.

وأشارت تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن المبيعات عبر الإنترنت مثلت 19% من إجمالي مبيعات التجزئة في 2020 ارتفاعا من 16 % قبل عام.

واحتفظت شركة علي بابا الصينية بصدارة التصنيفات من حيث إجمالي قيمة البضائع المباعة، وتلتها أمازون في الولايات المتحدة.

واستأثرت كوريا الجنوبية بأكبر حصة بلغت 25.9 % ارتفاعا من 20.8 % قبل عام.

وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة ماكنزي آند كومباني الاستشارية، خاض 3 من بين كل 4 أشخاص، تجربة تسوق جديدة جراء فيروس كورونا.

بينما يخطط ما يزيد على نصف المستهلكين، للاستمرار في شراء مواد البقالة والسلع الأخرى عبر الإنترنت.

ودفعت إجراءات التباعد الجسدي والحجر الصحي وعمليات الإغلاق والتأثيرات الأخرى الناجمة عن انتشار الفيروس، العديد من المستهلكين، لاستخدام الإنترنت.

وذلك لأغراض التسوق والمقابلات الطبية ودروس اليوجا والدروس الخصوصية.

كما وجد الأشخاص من ذوي تجربة التسوق الإلكتروني الجديدة، فائدة كبيرة في هذا النوع من التسوق.

وأدى هذا الوضع، لتشجيع الأعمال التجارية لتسريع تبني الخدمات الرقمية، وفقاً لوول ستريت جورنال.