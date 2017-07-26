شركة DXC الأمريكية تفوز بتطوير البنية التكنولوجية لمصر للحياة

الشاذلي جمعة:

فازت شركة «DXC» لتكنولوجيا المعلومات بالمناقصة التى طرحتها شركة «مصر لتأمينات الحياة» لتطوير البنية التكنولوجية للشركة وتوفير نظام حديث ومتطور بكل فروع الشركة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة «مصر لتأمينات الحياة»، إن الشركة الأمريكية ذات الخبرة الكبيرة فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى نشاط تأمينات الحياة فازت بالمناقصة بعد منافسة شرسة مع شركتين، إحداهما بلغارية والأخرى هندية.

وأضاف عبد العزيز، أن توقيع العقد رسميا خلال أغسطس، لتقوم الشركة الأمريكية بتنفيذ خطتها خلال 24 شهرا لهيكلة النظام التكنولوجى الخاص بشركته، ووضع نموذج لإدارة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء وتنويع قنوات التوزيع لبيع المنتجات والوثائق إلكترونيا وكذلك التحصيل الإلكترونى.

وأوضح أن تلك الخطة تستهدف أيضا تسريع إجراءات الإصدار وتسوية المطالبات و«رقمنة الشركة»، بميكنة جميع العمليات فى فروعها البالغة 163 فرعا على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار مواكبة المتغيرات فى سوق التأمين العالمية وتطوير الأداء ونظم العمل.

وكشف عبد العزيز أن شركة إرنست آند يونج للاستشارات كانت قد انتهت بداية العام الحالى من وضع الإطار العام لاحتياجات الشركة التكنولوجية خلال الفترة الحالية والمقبلة، ووضع نظام جديد للعمل بتحويل كل العمليات اليدوية إلى رقمية وإمكانية قيام المستشارين الماليين للشركة (المنتجين سابقا) بعد تغير مسماهم الوظيفى، لمواكبة تغيرات السوق، بإصدار الوثائق للعملاء فوريا عبر أجهزة الكمبيوتر والهاتف الجوال والتابلت من أى مكان حيث يحصل العميل على نسخة إلكترونية من الوثيقة ويتم إرسال الوثيقة الورقية إليه بعدها فى أى وقت.