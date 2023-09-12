شركة «Dubleuse» تطلق مشروع «District People» التجاري الإداري بالقاهرة الجديدة

أعلنت شركة Dubleuse للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها District People التجاري الإداري بالقاهرة الجديدة.

ويمتد المشروع على مساحة 5000 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم البدء في تسليمه خلال 3 سنوات من البدء في عمليات التنفيذ.

وتسعي Dubleuse إلى أن يخرج District People بالشكل الأمثل للمشروعات التجارية الإدارية التي تقدم قيمة مضافة للسوق العقاري المصري

يقام مشروع “District People” بمساحة بنائية إجمالية تصل إلى 23.500 متر مربع يتم تطويرها علي مرحلتين لتضم وحدات ومكاتب ادارية ومساحات تجارية مصممة بجودة ودقة بالغة.

في حين قامت شركة وسام للهندسة المعمارية بوضع المخطط الرئيسي وتصميمات المشروع لتقدم نموذجًا استثنائي للمشروعات التي تعكس إحساسًا فريدًا بالرقي والأناقة في كل تفصيلة منه.

تقديم قيمة مضافة

في سياق ذلك، قال المهندس معاذ محمد وسام الدين رئيس مجلس إدارة شركة Dubleuse منذ بدايتنا ونحن نخطط إلى تقديم صورة جديدة ومبتكرة لشركات التطوير العقاري.

وحرصنا علي دراسة السوق العقاري بالكامل ومعرفة متطلباته من أجل تقديم منتجات عقارية تلبي احتياجات العملاء وتتناسب مع حجم التطور الكبير الذي تشهده صناعة العقار في مصر.

وفي الوقت نفسه تتيح لنا فرصة التواجد والمنافسة بالسوق العقاري في ظل التنوع والتميز الكبير الذي يتمتع به المنتج العقاري المصري بالسنوات الأخيرة.

موقع مميز

وأشار وسام الدين: “نهدف من خلال مشروع District People إلى تقديم مفهموم جديد للمشروعات التجارية الإدارية يتواكب مع أحدث التوجهات العالمية الحديثة في هذا المجال، بدءً من اختيار موقع استراتيجي متميز له بقلب القاهرة الجديدة تلك المنطقة التي أصبحت من اكثر المناطق الحيوية الجاذبة للكثير من المستثمرين ورجال الأعمال وكذلك التصميمات الخاصة بالمشروع والتي راعينا بها استغلال كل جزء منه وحتي المرافق والخدمات المتكاملة التي يوفرها المشروع بما يضمن تحقيق القيمة الاستثمارية التي يسعى إليها كافة المستفيدين من المشروع، وأن يصبح بالفعل مركز جذب للشركات الكبرى ووجهة مثالية للمتسوقين الباحثين عن تجربة جديدة ومختلفة للتسوق”.

سابقة الأعمال

تمتلك شركةDubleuse خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري من خلال عدد من المشروعات التي قام بتطويرها القائمين علي الشركة ومنها مشروع وايت باي.

كما تسعي الشركة إلى التوسع في مشروعاتها وزيادة محفظة اراضيها خلال الفترة القادمة وتقديم منتج عقاري متميز يساعدها على المنافسة بقوة والمساهمة بشكل أكبر في تشكيل مشهد صناعة العقارات في مصر.