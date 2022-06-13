شركة «DRE Investments» تستهدف مليار جنيه مبيعات لصالح الغير بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة

تستهدف شركة DRE Investments تحقيق مليار جنيه مبيعات تعاقدية لصالح الغير، خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعة بخططها التوسعية، واستمرار وجود طلب قوي وحقيقي بالسوق العقارية، خاصة في المناطق التي تستهدفها الشركة.

قال الدكتور إسلام خاطر، مدير قطاع المبيعات بشركة DRE Investments، إن الشركة تستهدف تحقيق تلك المبيعات في العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، وهي مناطق تلقى رواجًا وطلبًا قويًّا، كما تمتلك الشركة قاعدة عملاء وخبرات قوية تمكِّنها من توصيل كل منتج عقاري لعملائه المستهدفين.



وأشار إلى أن الشركة نجحت، خلال العام الماضي، في تحقيق 1.6 مليار جنيه مبيعات لصالح كبرى الشركات العقارية المتواجدة بالسوق،

وذلك في عدد من المدن الجديدة؛ وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، حيث نجحت الشركة في تسويق عدد متنوع من المشروعات المميزة في وقت قياسي.

وأكد خاطر أن الشركة تمتلك خبرات فنية وكوادر بشرية مؤهلة للعمل في قطاع التسويق العقاري بإجمالي 150 متخصص مبيعات وتسويق لديهم خبرات وتدريب مميز يمكنهم من تلبية احتياجات العميل وخدمة الشركات العقارية،

بالإضافة إلى التركيز على مهمة المستشار العقاري للعميل وذلك لمساعدته في الوصول للوحدة المناسبة له.

ولفت إلى أن المشروعات المتواجدة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي يتم تنفيذها بطريقة تتناسب مع خطة الدولة لتنفيذ مدينة ذكية ومستدامة تلقى رواجًا كبيرًا لدى العملاء بمختلف الأنشطة؛ سواء سكنية أو تجارية أو إدارية، فخطة الدولة للانتقال للعاصمة الإدارية تجعل الانتقال للعاصمة حلمًا لكل مواطن، سواء للسكن أو للاستثمار.

وأشار إلى أن القاهرة الجديدة كذلك تتمتع بتكامل التنمية والخدمات بها، ووجودها بالقرب من العاصمة الإدارية يعزز تنافسيتها لدى العملاء، مما يجعلها وجهة كذلك للعملاء الباحثين عن وحدات للسكن أو الاستثمار.