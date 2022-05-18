شركة Doxx للرعاية الصحية تجمع 1.5 مليون دولار خلال جولة تمويل أولية لمنصتها الرقمية

أعلنت دوكس Doxx شركة الرعاية الصحية المصرية الناشئة، عن تدشين أول منصة رقمية متكاملة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهدف إلى الربط بين العاملين في المهن الطبية ومؤسسات الرعاية الصحية، بما فيها الصيدليات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة وشركات التأمين، بهدف توفير خدمة متكاملة للمرضى خلال رحلتهم العلاجية. إلى جانب المساهمة في رفع مستوى دقة الفحوصات الطبية وتحسين جودة الخدمة المُقدمة ككل، بالإضافة إلى خفض تكلفة الرعاية الصحية على المريض.

ونجحت دوكس Doxx في جمع 1.5 مليون دولار خلال جولة تمويل أولية، وتعمل على التوسع لضمان تقديم خدمات تلبي جميع احتياجات المرضى، إلى جانب توفير تطبيق إلكتروني يُرضي الأطباء والمرضى على حد سواء. يقود الشركة والتطبيق مجموعة من الأطباء وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية والصيادلة.

يُركز تطبيق Doxx على المريض، ويهدف إلى تمكينه من التحكم في سجلاته الطبية بسهولة، وممارسة نمط حياة صحي، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى خدمات الرعاية الطبية التي يحتاجها من خلال شبكة متكاملة من مقدمي الخدمات الصحية.

ويوجه تطبيق Doxx خدمته إلى المريض ، ويهدف إلى تمكينه من التحكم في سجلاته الطبية بسهولة، وممارسة نمط حياة صحي، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى خدمات الرعاية الطبية التي يحتاجها من خلال شبكة متكاملة من مقدمي الخدمات الصحية.

ومن جانبه قال شريف برودي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Doxx إن التزامنا بسد الفجوة بين المرضى ومجتمع الرعاية الصحية وزيادة جودة الرعاية المُقدمة إلى تطوير هذه المنصة الشاملة المتكاملة التي تضع احتياجات المرضى في قلب تركيزها، مع توفير مزايا ترضي جميع الأطراف المعنية في مجال الرعاية الصحية.

وتابع أنه تم تصميم Doxx بحيث يكون تطبيقاً موثوقاً به وصديقاً للمرضى والأطباء ويقدم لهم كل ما يحتاجونه عبر منصة واحدة، متابعا أن المنصة تتطلع إلى مساعدة المرضى على التحكم في رحلتهم العلاجية بشكل كامل وتلبية احتياجاتهم الطبية بشكل يتجاوز مجرد حجز مواعيد الكشف أو تقديم الوصفات الطبية، كل ذلك عبر منصة واحدة سهلة الاستخدام.

انطلاقاً من رسالتها المتمثلة في تمكين المرضى، نجحت Doxx خلال الأشهر الأربعة الماضية في التعاقد مع 2600 طبيب و18 عيادة شاملة و52 صيدلية و26 معمل تحاليل و10 مراكز أشعة. تعمل Doxx في مكتبها في القاهرة، وتسعى إلى زيادة حجم الخدمات ذات القيمة المضافة، والتي تشمل حاليًا خدمات التمريض المنزلي وترتيب زيارات العيادات الشاملة والزيارات المنزلية والفحص داخل العيادة.

وقالت هبة ساهر هاشم استشاري المخ والأعصاب وأحد المستثمرين في المنصة، إن مقدمى خدمات رعاية صحية وأطباء، لطالما تطلعوا إلى أن يكونوا قادرين على تتبع التاريخ المرضي للمريض وملفاته الطبية، للقيام بالتشخيص الصحيح إلى جانب وصف العلاج المناسب.

وأضافت أن المنصة تقدم خدمات جديدة وتخدم حاجة السوق حيث يمكن عبر Doxx الوصول بسهولة إلى سجلات المرضى، بالإضافة إلى الوصفات الطبية ومواعيد الأطباء في مختلف التخصصات، لذا يتم دعم Doxx من قبل الأطباء المصريين الذين يؤمنون بأنه باستخدام الأدوات المناسبة، ستكون مصر قادرة على تغيير وضع نظام الرعاية الصحية الخاص بها.

إلى جانب الخدمات السابقة، تسمح Doxx لكل من المرضى والأطباء بتحميل سجلاتهم الطبية والوصفات الطبية على التطبيق والاحتفاظ بها هناك، مع تحديد الاحتياجات الصحية لكل مُستخدم والتوصية بطبيب من التخصص المناسب. كما تتيح Doxx خدمة توصيل الأدوية وغيرها من الخدمات عبر التطبيق، ومن المقرر أن يتوسع التطبيق خلال الأشهر القليلة المقبلة ليغطي العديد من المحافظات خارج القاهرة الكبرى.

وقال آش روفيل، مؤسس Openner , إن Doxx نجحت في تطوير تكنولوجيا شديدة التفوق بشكل يفوق أي حلول أخرى متوفرة في الوقت الحالي وهى تكنولوجيا تركز على المريض مع تقديم قيمة مضافة لجميع الأطراف الأخرى في مجال الرعاية الصحية إلى جانب امتلاك فريق العمل لمعرفة شاملة بطبيعة السوق وإلزام أنفسهم بمهمة تحسين الخدمات المقدمة للمرضى خلال رحلة العلاج من خلال بناء شركة مستدامة كان دافعًا أساسيًا لقرارنا بالاستفادة من Doxx لضمان انطلاقة قوية في السوق وتحقيق نمو مستدام.

طورت Doxx العديد من المبادرات المميزة التي تستهدف بشكل مباشر خدمة المرضى الأكبر سنًا الذين يحتاجون إلى الاستشارات الطبية عن بعد على مدار الساعة، بالإضافة إلى خدمات التمريض المنزلي وزيارات الأطباء إلى المنزل وتقديم الرعاية لأصحاب الأمراض المزمنةإلى جانب عمل التطبيق على توفير أفضل الأسعار للأدوية من خلال الاعتماد على شبكة شركاء واسعة من الصيدليات.

علق الدكتور طارق محرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة Elevate PE وElevate Healthcare، على جولة التمويل قائلًا , إن استثمار Elevate في Doxx يعبر عن التزامنا بتسهيل إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في مصر وأفريقيا جنوب الصحراء.

وأن هذا الاستثمار هو الأول من سلسلة استثمارات قادمة في شركات الرعاية الصحية الناشئة كجزء من رؤية منصة Elevate لرأس المال الاستثماري التي تركز على خدمات الرعاية الصحية. لذا ننظر إلى استثمارانا في Doxx كنقطة انطلاق.

وأضاف أن Elevate، تؤمن بأن مزايا الابتكار التكنولوجي والإبداع والرشاقة التي تمتلكها الشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية، إلى جانب الفجوة الواسعة في السوق حاليًا بين العرض والطلب في خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، أمور ستسهم في جعل مصر مركزاً إقليمياً لخدمات الرعاية الصحية يخدم باقي القارة الأفريقية, مضيفا أن الشركة تعتزم أن تكون القوة الدافعة وراء هذا النمو.