اتصالات وتكنولوجيا

شركة «Div systems» المصرية تطلق مشروع برمجة لـ«Yanzo» الإماراتية

أعلنت شركة «Yanzo» الإماراتية عن شراكتها مع «Div systems» المصرية والمتخصصة فى مجال تطوير البرمجيات، بعد قيامها ببناء نظام متطور ساعد فى إنجاز 90% من أعمال الشركة. وتعد شركة "Yanzo " الإماراتية هي صاحبة مشروع المتجر الشامل والذي من خلاله…

محمود جمال 9:59 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 9:59 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

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أعلنت شركة «Yanzo» الإماراتية عن شراكتها مع «Div systems» المصرية والمتخصصة فى مجال تطوير البرمجيات، بعد قيامها ببناء نظام متطور ساعد فى إنجاز 90% من أعمال الشركة.

وتعد شركة “Yanzo ” الإماراتية هي صاحبة مشروع المتجر الشامل والذي من خلاله يستطيع المستخدم إنجاز جميع أعماله، فقط من خلال إرسال طلبه لإنجاز أي شئ يريده عبر خدمة رسائل “WhatsApp”، حيث يمكن للمستخدم أن يحصل على أي شيء يخطر بباله والاستمتاع بتجربة خالية من المتاعب من خلال رسائل “WhatsApp”.

من جانبه، رحب شوقي أحمد المدير التنفيذى لشركة “Div systems المصرية بعقد الشراكة الدائم بين الشركتين الذي تم إبرامه في ديسمبر 2019

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وقال: “التعاون مع شركة “Yanzo ” الإماراتية هو محل ثقه كبير نعتز به ووقوع الاختيارعلينا من بين جميع الشركات المتخصصة في مجال تطوير البرمجيات في العالم العربي يثبت أننا قادرون على المنافسة وبقوه في مجال الـSoftware”.

وأوضح شوقى أحمد أن غرض شركة “Div systems” هو إتمام تطوير النظام الذي قدمته الشركة ” Yanzo” بأعلى تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى يستطيع إنجاز %100 من الأعمال.

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جدير بالذكر أن شركة “Div systems” المصرية تقوم أيضاً بتطوير نظام سوف يساعد بقوه في مجال الشحن في العالم العربى، إلى جانب تطوير نظام أخر متخصص في بناء المتجر الألكتروني.

يشار أيضا إلى أن شركة “Yanzo” هي الشركة الفائزة بجائزة أفضل شركة ناشئة باختيار الجماهير في مؤتمر “Pitch by the pyramids – Riseup”، وهي أيضاً من خريجي برنامج WamdaX لتطور الشركات الناشئة، وعضو في منظومة hub71 العالمية في أبو ظبي لتمكين الشركات الناشئة ودعم نموها.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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