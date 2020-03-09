شركة «Developers» تنظم قمة القيادة والاستراتيجية للمديرين الماليين لأول مرة في مصر

تنطلق، الأربعاء المقبل، فعاليات قمة القيادة والاستراتيجية للمديرين الماليين، التي تنظمها شركة Developers للتدريب والاستشارات، لأول مرة في مصر، من خلال شراكتها مع أكاديمية “MECA CFO” الأمريكية، وسط حضورٍ من البنوك والشركات المصرية، وأبرزها التجاري الدولي “CIB”، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد، ومؤسسة التمويل الدولية “IFC”، وشركات السويدي إليكتريك، وفوري، وأكسا، والتوفيق للتأجير التمويلي.

قالت الدكتورة نيهال البحيري، الشريك المسئول عن التعاون الدولي في “Developers”، إن شركتها تعقد مؤتمرًا فريدًا من نوعه على السوق المصرية، مشيرة إلى أن المؤتمر يُعقد في كلٍّ من الولايات المتحدة وإمارة دبي بشكل سنوي.

وأضافت، لـ”المال”، أن الشركة لاحظت غياب الاهتمام بمستقبل المديرين الماليين في مصر، رغم التطور الكبير في أهمية الـ”CFO” بالشركات، وكونهم أصبحوا شركاء في الإدارة وليسوا متخصصين في الحسابات فقط.

تناقش سبل وآليات تطور المدير المالي وتأهيله للقيادة والتخطيط

وأوضحت البحيري أن المؤتمر سيشهد جلسات متنوعة تستهدف عرضًا مفصلًا عن دور المدير المالي في مستقبل الإدارة والتخطيط والقيادة، إذ سيقوم السيد سليم صوفي، مؤسس MECA CFO ACADEMY بمناقشة أبحاث عن مستقبل المدير المالي ودوره في ظل تطور التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى جلسات أخرى لمناقشة دور الإدارة المالية في إعداد الشركات للطرح والقيد بالبورصة، إذ ستتم مناقشة تجربة “فوري” باعتبارها أولى شركات الدفع الإلكتروني بسوق المال.

وأشارت إلى جلسة حول كيفية تحول الشركات العائلية إلى عالمية، من خلال عرض تجربة “السويدي إليكتريك”، بالإضافة إلى الكيفية الأمثل لاستخدام الأساليب الحديثة مثل البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي.

ولفتت إلى أنه ستتم مناقشة دور أدوات التمويل المختلفة في توفير احتياجات الشركات، عبر عرض تجربة “مدينة نصر للإسكان والتعمير” في استخدام أداة سندات التوريق.

وتقدم “Developers” خدمات متنوعة، منها التدريب وتنظيم المؤتمرات والاستشارات بأنشطة مختلفة مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحوكمة وإدارة المخاطر، وتقييم وهيكلة الشركات.