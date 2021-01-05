شركة «CyberCube» تؤكد أهمية السلوك وعلاقته بالمخاطر الإلكترونية

الوباء احد أهم اعتبارات شركات الحياة ويمكن أن يؤدي لارتفاع الوفيات

كشف تقرير جديد صادر عن شركة CyberCube للتحليلات الإلكترونية على أهمية فهم السلوك البشري والتنبؤ به عندما يتعلق الأمر بنمذجة الجائحة والمخاطر الإلكترونية

ويهدف التقرير لفهم الدروس التي يمكن أن يتعلمها مصممي الجائحة والمصممين الإلكترونيين من بعضهم البعض، فإن إمكانية اتخاذ قرارات سياسية واستجابة الجمهور للتأثير على مدة وشدة كلا النوعين من الأحداث أمر بالغ الأهمية لنجاح النماذج.

وسلطت CyberCube الضوء على التحدي المتمثل في كيفية توضيح مجموعة النتائج بناءً على ردود الفعل الفردية والمجتمعية التي تؤثر على انتشار المرض أو التهديد الإلكترونى

وأشار المحللون أيضًا إلى أن نقص البيانات يعيق التقدم لكلا النوعين من المصممين ، بسبب الافتقار إلى الأحداث الإلكترونية المنتظمة والوبائية الكبيرة.

هناك اوجه تشابه بين الفيروسات البشرية والإلكترونية

ولفت أولي برو، رئيس قسم نجاح العميل في CyberCube إلى أنه من الواضح أنه يمكن تعلم الدروس وتطبيقها على نمذجة المخاطر الإلكترونية أكثر من فهم كيفية تطور نماذج الجائحة

وتابع برو، مع استمرار جائحة COVID-19 ، على الرغم من وجود اختلافات بين فيروسات الكمبيوتر والفيروسات البشرية، تظهر أوجه تشابه في تحديات النمذجة والمنهجيات والبيانات.

وقال إن هناك قيمة حقيقية في التعلم من الفرق متعددة التخصصات في كيفية الموازنة بين احتياجات الدقة والدقة في تطوير النماذج لتلبية احتياجات السوق على الأقل، فإن الحاجة إلى خيال إبداعي ولكن قائم على الواقع لتمثيل مخاطر استشرافية أمر بالغ الأهمية.

وتضمن تقرير CyberCube أيضًا تعليقات من Munich Re وMetabiota ، اللذين عرضا أفكارهما حول التحدي المتمثل في نمذجة مخاطر الأوبئة والإنترنت.

حاجة ملحة للنظر إلى تراكم المخاطر السيبرانية والأوبئة

وقال هيجلمر بوهم كبير الخبراء الاكتواريين في Epidemic Risk Solutions ، وهي وحدة أعمال مخصصة لحلول مخاطر الأوبئة في “ميونيخ ري” إن هناك حاجة إلى التظر فى مخاطر التراكم بكل من المخاطر الإلكترونية والأوبئة على سبيل المثال، يعد الوباء أحد الاعتبارات الرئيسية لشركات التأمين على الحياة، ويمكن أن يؤدي ارتفاع معدل الوفيات إلى خسائر اقتصادية كبيرة.

ويجب أن يكون النهج القوي للتحكم في التعرض لمخاطر التراكم هو الأساس لكل نموذج عمل للتأمين ضد مخاطر الأوبئة

وأضافت نيتا مادهاف، الرئيس التنفيذي لشركة Metabiota أن هناك أوجه تشابه مع نمذجة الانتشار العالمي لمرض ما وكيفية اتصال الأنظمة الإلكترونية لافتة إلى أنه يمكن أن يحدث تخفيف لأثار المخاطر بالإجراءات المبكرة مؤكدة أن معالجة القيود في جمع البيانات سيحسن القيمة والرؤية التي يمكن أن توفرها النماذج لأسواق إعادة التأمين.