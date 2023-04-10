شركة CTGI الصينية تبدي رغبتها الاستثمار في مشروعات تحلية المياه والهيدروجين الأخضر

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الرئيس التنفيذى لشركة CTGI الصينية ، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين القطاع والشركة.

وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركات الصينية، مشيراً إلى المشاركة الفعالة للجانب الصينى في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى والتي تجلت خلال العقود الماضية.

وأشاد بالشركات الصينية، موضحاً أنها شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع.

واستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة. وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة ، والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية.

وأشار خلال اللقاء إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة لزيادة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى العام القادم.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة.

ولفت الوزير إلى أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير ، مؤكداً على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال

وأكد شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال ، بالإضافة إلى الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأشار شاكر إلى الاهتمام الكبير بتوطين صناعة مستلزمات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة فى مصر وأيضا الضخ والتخزين والإمكانيات الضخمة فى مصر لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة ( خاصة من الشمس والرياح ) وأيضا مجالات تخزين الطاقة وبطاريات التخزين.

كما أكد على الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية.

وأشاد رئيس شركة CTGI الصينية بعمق العلاقات المصرية الصينية منذ قديم الأزل ، معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها ،ورغبته في التعاون مع الوزارة فى مجالات مشروعات الطاقة المتجددة والضخ والتخزين وتحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر.

كما أشاد رئيس شركة CTGI الصينية بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبته لزيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء خاصة فى مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر والضخ والتخزين والهيدروجين الأخضر.

كما أعرب عن تطلعه للتعاون مع قطاع الكهرباء المصرى وتبادل الخبرات، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذى يوليه لزيادة حجم التعاون والاستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول الى القارة الأفريقية.