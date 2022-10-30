شركة «cred» تواصل خطواتها الثابتة بالسوق العقارية من خلال مشروعاتها بالعاصمة الإدارية وغرب القاهرة

خلال فترة زمنية قصيرة، نجحت شركة cred فى احتلال مكانة مرموقة فى مجال التنمية العمرانية، وباتت من أبرز المطورين العقاريين فى السوق المحلية، مستندة فى ذلك بتميزها والتزامها فى تنفيذ مشروعاتها فى العاصمة الإدارية الجديدة بجانب مشروعها الجديد بمنطقة حيوية للغاية بغرب القاهرة مشروع “ever”، والذى تسعى الشركة من خلاله لتطوير مشروع عمرانى متكامل.

«المال» حاورت المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة cred لمعرفة مستهدفاتها خلال العام الجارى خاصة بعد تغيير علامتها التجارية، والخطط الزمنية لمشروعاتها المتنوعة وكذلك خططها التوسعية بمناطق الساحل الشمالى وغرب القاهرة، علاوة على رؤيتها لأوضاع السوق العقارية فى مصر.

المال: ما هو أداء الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى فى ظل التغيرات الاقتصادية فى الاقتصاد العالمي؟

أحمد منصور: تمتلك شركة «cred» عدة مشروعات، منها مشروع «ever» غرب القاهرة ومشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة مشروع «CLM كاسيل لاند مارك سابقًا» وأوشكنا على الانتهاء من أعمال الإنشاءات به، ومشروع “إيست سايد” جارى العمل به ومشروع أخر بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية.

وخطتنا البيعية المستهدفة هى تحقيق 2.5 مليار جنيه مبيعات، تتوزع بواقع مليار جنيه مستهدف من مشروع «كاسيل لاند مارك»، و1.5 مليار من «ever» كحد أقصى للعام الجارى 2022.

وحققت «cred» مبيعات تقدر بقيمة مليار و100 مليون جنيه، تتوزع بنحو 700 مليون جنيه بمشروع «ever» و400 مليون جنيه من مشروع «CLM كاسيل لاند مارك سابقًا» وتسعى الشركة لإستكمال مستهدفاتها البيعية بنهاية العام الحالي.

المال : بالنسبة لمشروع ««CLM كاسيل لاند مارك سابقًا» العاصمة الإدارية الجديدة، كم حجم المبيعات التى حققتها الشركة؟

أحمد منصور: تم بيع حوالى %80 من «CLM» منذ إطلاقه، ويتبقى عدد من الوحدات السكنية والتجارية بالمشروع وكان CLM العاصمة الإدارية الجديدة هو المسيطر الأكبر على مبيعات الشركة حتى شهر أبريل الماضى ومن ثم مشروع «ever» خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين، نظرا لإطلاقه وتميز المنطقة الحيوية التى يقع بها المشروع.

ومازال هناك طلب على مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ويكمن التحدى الأكبر لدى الشركات المتواجدة بها وأيضا أمام الدولة فى مرحلة التشغيل والتسكين، وليس فى بيع وحداتها.

المال : ما حجم الإنشاءات بمشروعات الشركة سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة أو غرب القاهرة؟

أحمد منصور: حجم الإنشاءات فى مشروع «CLM» مرتفع جدا، وأوشكنا على الانتهاء منه فى أجل قريب، والشركة ضخت خلال 2022 حوالى 400 مليون جنيه بإنشاءات المشروع، وتخطط لتسليم حوالى 100 وحدة إجمالية فى ديسمبر المقبل ، مع الانتهاء من توصيل جميع المرافق، و50 وحدة سكنية بمنتصف العام المقبل 2023 ومن المخطط أنه بحلول عام 2024 تكون الشركة أنهت تسليم مراحل المشروع.

أما بالنسبة لمشروع «ever» فحجم استثماراته المرتقب ضخها حالياً ليس بالكبير لأنه بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، على أن يتم البدء فى الإنشاءات مع بداية 2023، وبدء التسليمات بالمشروع فى 2024 والجزء الإدارى 2025 مع الانتهاء من كامل المشروع والتشطيبات النهائية له بحلول 2026.

المال: ما حجم استثمارات العام الحالي؟

أحمد منصور: من المقرر ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه لمشروع ever غرب القاهرة، بالإضافة إلى 900 مليون جنيه لمشروع كاسيل لاند مارك بالعاصمة الإدارية منهم 200 مليون جنيه لسداد الأقساط، بإجمالى استثمارات مليار جنيه.

المال: هل لجأت الشركة لأى قروض مصرفية لتمويل مشروعاتها؟

أحمد منصور: تمت الموافقة على قرض للشركة بقيمة 700 مليون جنيه لتمويل إنشاءات مشروع CLM العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن لم يتم استخدامه بعد لعدم الحاجة إليه حاليًا، ومع الانتهاء من تسليم «كاسيل لاند مارك» ستكون لدينا السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتنا فى الوقت الحالي.

المال: هل توجد أى أراض أخرى تخص الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

أحمد منصور: لدينا قطعتا أرض بالحى الاستثمارى والداون تاون، الأولى بها مشروع “إيست سايد” بالحى الاستثماري، وهو مشروع متعدد الاستخدامات بإجمالى استثمارات 800 مليون جنيه، تم الحصول على التراخيص به وجارى العمل به وانتهينا من أعمال الحفر والصب والقطعة الثانية بمنطقة الداون تاون بالعاصمة ونحن فى انتظار التراخيص الخاصة بها بعد أن حصلنا على موافقة الدفاع المدنى تمهيدا لطرح المشروع وبدء عملية الانشاءات.

المال: بعد اختراق منطقة غرب القاهرة بمشروع «ever» بالشراكة مع المجتمعات العمرانية، ما الحلم التى ترغب الشركة فى تحقيقه هناك؟

أحمد منصور: مشروع «ever» كان واحدًا من بين الأسباب لتغيير اسم الشركة، وكان حلمنا عند التفكير فى المشروع تصميم منتج عقارى متكامل وفقًا للمعايير العالمية تتوافر به كل عناصر الحياة العصرية المستقرة مستعينين فى ذلك بما نمتلكه من خبرات من خلال أذرع الشركة وما تمتلكه من خبرة عملية داخل مصر وخارجها بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب ما نمتلكه من ميزة مهمة تتمثل فى خبرة شركاتنا بإدارة المرافق.

المال:ما مكونات المشروع؟

أحمد منصور: اتبعت الشركة حلولا بنائية سهلة وبسيطة تركن بصفة أساسية للتفكير والاستغلال الأمثل للمساحات بشكل جيد، فمشروع ever يتكون من 3 أجزاء، الأول جزء سكنى مستقل يحتوى على 36 مبنى، بإجمالى 500 وحدة سكنية، ويتكون كل مبنى من دور أرضى و4 طوابق بمساحات مختلفة، وهناك جزء إدارى تجارى يقع على مساحة 20 فداناً، مقسمة إلى 6 مبان ويتكون كل مبنى منها من دور أرضى و3 أدوار متكررة.

والجزء الثالث عبارة عن برج سكنى تجارى فندقى مستقل، ويصل ارتفاعه لنحو 36 مترا بإجمالى 500 وحدة سكنية فندقية، ويبلغ إجمالى عدد الوحدات التجارية والإدارية بالمشروع 1200 وحدة تجارية إدارية، وفى الفترة الأخيرة قدمنا على طلب بخصوص زيادة ارتفاع البرج من 36 مترا لنحو 70 مترا.

أما الجزء الطبى من المشروع فيتمتع بمدخل خاص ويحتوى على خدمات طبية متنوعة من صيدلية وعيادات ومعامل تحاليل، وتم توفير كل سبل الراحة به من خلال وجود جراجات وخدمات ومرافق تيسر الحركة والتنقل بالمكان.

المال : هل تخطط الشركة للتوجه نحو شرق القاهرة والساحل الشمالى بالفترة القادمة؟

أحمد منصور : تخطط الشركة لتعزيز محفظتها فى غرب القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة مع النية للدخول فى سوق الساحل الشمالى للتوسع بمشروعاتها.

وتبحث الشركة فرص استثمارية لاقتناص قطعة أرض فى غرب القاهرة تكون مساحتها فى حدود 40 فدانا، بينما فى الساحل الشمالى تتراوح مساحتها من 100 إلى 200 فدان لتنفيذ مشروعات جديدة بنظام الشراكة.

المال: هل تفكر «cred» فى الذهاب لدول خارجية وتطوير مشروعات بها، كوسيلة للتصدير العقاري؟

أحمد منصور: السوق المصرية تمثل الأولوية بالنسبة لنا فى الوقت الحالي، ونريد التوسع بمشروعاتنا فى جميع المناطق الرئيسية بها، نتيجة لوجود حركة بالسوق، وهناك إقبال من العديد من الجنسيات من دول عربية وغير عربية للاستثمار فى مصر بمختلف المناطق خاصة الساحل الشمالي، والشركة لا تفكر حاليا فى الذهاب خارجيا، فالسوق المصرية تمتلك جميع المقومات الداعمة لنجاح القطاع وتعظيم المبيعات.

المال: هناك مشكلات تسعير.. ما مستويات ارتفاع الأسعار خلال عام 2022؟

أحمد منصور: قامت شركة «cred» برفع أسعار وحداتها بنسبة 5 إلى %10 خلال الفترة الأخيرة، والقطاع العقارى يحتاج لزيادة فى الأسعار بنسبة %30 تحسبًا لأى أزمات طارئة تجعل هناك فجوات تمويلية كبيرة جدا بين تكلفة التنفيذ البيع، مما ينجم عنه عدم الحصول على أى ربح من المشروع.

ولولا جهود الدولة لكبح جماح التضخم من خلال اتباع سياسة نقدية انكماشية ورفع أسعار الفائدة وسحب السيولة من الأسواق، لكنا بالفعل لجأنا لرفع الأسعار لأكثر من ذلك ومن المتوقع أن تشهد السوق زيادة فى الأسعار تتراوح من 5 إلى %10 حتى نهاية العام الجارى ونحن فى «cred» حريصون على متابعة السوق ودراسته بشكل دورى والملاحظة الأسبوعية للتقارير الخاصة بالتكاليف الإنشائية للمشروعات لتحديد أسعار البيع بدقة.

استهداف التوسع بمختلف المناطق الحيوية الهامة فى مصر

«ever» الشيخ زايد انطلاقة جديدة للشركة بموقع استراتيجى متميز