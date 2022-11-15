شركة «cred» تشارك في «COP 27» عبر رعايتها مبادرة What On Earth لدعم قضايا المناخ

أعلنت شركة cred عن مشاركتها بمؤتمر المناخ «COP 27» والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، من خلال مبادرتها “What On Earth” لدعم قضايا البيئة والاستدامة.

وأقيمت فاعليات مبادرة What On Earth على أرض مشروع “ever”، إذ إلتقى المبدعون من شباب المصممين مع مجموعة من كبار الخبراء والمتخصصين في مجال التصميم.

وبدأت المنافسة فيما بين خريجي كليات الفنون الجميلة لتصميم مشروعات فنية تعتمد بأكملها على استخدام عناصر البيئة المختلفة عبر تدوير المخلفات وتحويلها لمنتجات متميزة صديقة للبيئة.

ونالت هذه المشروعات الكثير من الاشادات واستطاع هؤلاء المبدعون المشاركة بمؤتمر المناخ COP 27، وعرض بعضَا من هذه المشروعات بالمنطقة الخضراء خلال جلسة مبادرة What On Earth التي أقيمت علي هامش المؤتمر تحت عنوان “تحديات تغير المناخ” بمشاركة المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي للشركة وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وسوسن مراد رئيس تحرير مجلة البيت ومجموعة من الشباب.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة cred بأن: “cred جادة في مساعيها الرامية لمواجهة التغيرات المناخية وتطبيق عناصر الاستدامة، وإننا نلتمس هذا الالتزام في كل ما نقدمه من مشروعات، حرصًا منا علي أن نساهم بصورة حقيقية في الجهود العالمية والمصرية لمكافحة تغير المناخ والتحديات التي يواجهها العالم والمرتبطة بتحقيق الاستدامة ورعاية البيئة وبذل دور فعال للحد من الانبعاثات الكربونية”.

وتابع، إن مشاركتنا بمؤتمر “COP 27” تعد بداية لسلسلة من المساهمات لدعم جهود الدولة المصرية بملف تغير المناخ، خاصة بعد أن أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 فى مايو الماضي، ‏ومبادرة “إتحضر للأخضر” كأول مبادرة بيئية في مصر للتصدي بفاعلية لتداعيات تغير المناخ.

وإستكمل منصور: ” مبادرة What On Earth نسعى لتعميمها في مصر لخلق أفكار جديدة للاستفادة من إعادة التدوير وصناعة منتجات صديقة للبيئة نضمن بها التوازن البيئي المطلوب وتشجيع الشباب علي الإهتمام بالبيئة وتغيير السلوكيات الخاطئة التي تضر بحياتنا ودعم مواهبهم وافكارهم الواعدة، خاصة أن التحدي الأكبر الآن هو كيفية تنفيذ تنمية اقتصادية وحضارية مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في مستقبل صحي والتفكير خارج الصندوق لتحقيق التوازن بين التكلفة والعائد وتحقيق المفهوم الشامل للاستدامة.