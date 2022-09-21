شركة ‏«Cred» تراهن على تقديم منتج مميز ومبتكر فى ever غرب القاهرة

تواصل شركة «cred» العقارية تحقيق النجاحات فى السوق المصرية، وتراهن على تقديم منتج مبتكر ورائد فى مشروعها الجديد «ever» بمنطقة غرب القاهرة، والذى سيتم بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهى خطوة تعكس مدى تطور مستهدفات الشركة فى السوق عبر إطلاق مشروعات جديدة.

وقال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى للشركة، إن «cred» تملك عدة مشروعات، منها مشروع «ever» غرب القاهرة، وهو لايزال فى مرحلة الحجوزات، ومشروع «كاسيل لاند مارك» بالعاصمة الإدارية، وأوشكنا على الانتهاء من أعمال الإنشاءات.

وتابع: خطتنا البيعية المستهدفة هى تحقيق 3 مليارات جنيه مبيعات، تتوزع بواقع مليار جنيه مستهدف من مشروع «كاسيل لاند مارك»، و2 مليار من «ever» كحد أقصى، وحين الوصول لهذا الرقم سيتم إغلاق باب الحجز.

وأكمل: حققت «cred» مبيعات تقدر بقيمة مليار و100 مليون جنيه حتى الآن، تتوزع بنحو 700 مليون جنيه بمشروع «ever» و400 مليون جنيه من مشروع “كاسيل لاند مارك”.

وأكد أنه تم بيع حوالى %80 من «كاسيل لاند مارك» منذ إطلاقه، ويتبقى عدد من الوحدات السكنية والتجارية بالمشروع كانت تقدر قيمتها فى السابق بنحو 1.5 مليار جنيه، ولكن بعد رفع «cred» لأسعار الوحدات، فالقيمة البيعية لهذه الوحدات المتبقية تسجل نحو 2.7 مليار، ويصل سعر المتر بها لنحو 22 ألفا.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف بيع الوحدات المتبقية بمشروع «كاسيل لاند مارك» بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العامين الجارى والمقبل بنحو مليار جنيه مستهدفة خلال النصف الثانى من العام الحالى والباقى خلال 2023 .

وكان «كاسيل لاند مارك» بالعاصمة الإدارية الجديدة هو المسيطر الأكبر على مبيعات الشركة حتى شهر أبريل الماضى، ثم تولى الراية منه مشروع «ever» خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين، نظرًا لإطلاقه وتميز المنطقة الحيوية التى يقع بها المشروع.

وتطرق منصور للحديث عن حجم الإنشاءات فى مشروع «كاسيل لاند مارك» قائلا: أوشكنا على الانتهاء منه فى أجل قريب، والشركة ضخت خلال 2022 حوالى 400 مليون جنيه بإنشاءات المشروع، وتخطط لتسليم حوالى 100 وحدة إجمالية فى ديسمبر المقبل وفقًا لمواعيد التسليم الفعلية المحددة، مع الانتهاء من توصيل جميع المرافق، ومن المخطط أنه بحلول عام 2024 أن تكون الشركة أنهت تسليم ثلاث مراحل من “كاسيل لاند مارك”.

أما بالنسبة لمشروع «ever» فحجم استثماراته المرتقب ضخها حاليًّا ليس بالكبير؛ لأنه بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، على أن يتم البدء فى الإنشاءات مع بداية 2023، وبدء التسليمات بالمشروع فى 2024 والجزء الإدارى 2025 مع الانتهاء من كامل المشروع والتشطيبات النهائية له بحلول 2026.

وأفاد بأنه من المقرر ضخ حوالى 1.1 مليار جنيه، منهم 450 مليونًا فى «كاسيل لاند مارك» وحوالى 70 إلى 80 مليونا تقريبا بمشروع «ever»..

وأكد أنه تمت الموافقة على قرض للشركة بقيمة 700 مليون جنيه لتمويل إنشاءات مشروع كاسيل لاند مارك العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف: بالنسبة لمشروع «إيست سايد»، ستبدأ الشركة فى تنفيذ الرسومات الهندسية والتصميم وتبلغ التكلفة الإنشائية له حوالى 350 مليون جنيه.

وبالنسبة لمشروع الداون تاون، تمتلك الشركة قطعة أرض رقم 65 مخصصة لنشاط تجارى، ويتكون من 5 أدوار، ومن المرتقب خلال أسبوعين استخراج التراخيص وبدء أعمال الحفر، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 250 مليون جنيه.

وعن التواجد فى منطقة غرب القاهرة، فقد قال منصور إن مشروع «ever» كان واحدًا من بين الأسباب لتغيير اسم الشركة، وكان حلمنا عند التفكير فى المشروع تصميم منتج عقارى متكامل وفقًا للمعايير العالمية تتوافر به كل عناصر الحياة العصرية المستقرة، مستعينين فى ذلك بما نمتلكه من خبرات من خلال أذرع الشركة، وما تمتلكه من خبرة عملية داخل مصر وخارجها بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب ما نمتلكه من ميزة مهمة تتمثل فى خبرة شركاتنا بإدارة المرافق.

وتابع منصور: تمت إعادة تصميم المشروع حوالى 20 مرة، وشارك ثمانى استشاريين فى إعداد الرسوم الهندسية، وأشرف مكتب محرم باخوم فى النهاية على التصميمات.

وأشار إلى أن الشركة اتبعت حلولًا بنائية سهلة وبسيطة تركن بصفة أساسية للتفكير والاستغلال الأمثل للمساحات بشكل جيد، فالمشروع يتكون من 3 أجزاء، الأول جزء سكنى مستقل يحتوى على 36 مبنى، بإجمالى 500 وحدة سكنية، ويتكون كل مبنى من دور أرضى و4 طوابق بمساحات مختلفة، وهناك جزء إدارى تجارى يقع على مساحة 20 فدانًا، مقسمة إلى 6 مبانٍ، ويتكون كل مبنى منها من دور أرضى و3 أدوار متكررة، وعلى مساحة 20 فدانًا ببوابات مستقلة.

والجزء الثالث عبارة عن برج سكنى تجارى فندقى مستقل، ويصل ارتفاعه لنحو 36 مترا بإجمالى 500 وحدة سكنية فندقية، ويبلغ إجمالى عدد الوحدات التجارية والإدارية بالمشروع 1200 وحدة تجارية إدارية.

أما الجزء الطبى من المشروع فيتمتع بمدخل خاص ويحتوى على خدمات طبية متنوعة من صيدلية وعيادات ومعامل تحاليل، وتم توفير كل سبل الراحة به من خلال وجود جراجات وخدمات ومرافق تيسر الحركة والتنقل بالمكان.

وأكد أن الشركة تسعى لتعزيز محفظتها فى غرب القاهرة، مع النية للدخول فى سوق الساحل الشمالى للتوسع بمشروعاتها، ولا توجد لديها أى رغبة للتوجه نحو شرق القاهرة، مع إمكانية التفكير فى سوق العاصمة الإدارية والمنافسة فيه مرة أخرى بمشروعات سكنية بالعام القادم.

وتبحث الشركة فرص استثمارية لاقتناص قطعة أرض فى غرب القاهرة تكون مساحتها فى حدود 60 فدانًا، بينما فى الساحل الشمالى تتراوح مساحتها من 100 إلى 200 فدان لتنفيذ مشروعات جديدة بنظام الشراكة.