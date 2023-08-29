شركة «cred» تبدأ تسليم وحدات «CLM» أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية

أعلنت شركة cred البدء في عمليات التسليم بمشروعها “CLM” أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تقوم بتطويره على مساحة 43 فدانًا، حيث تبدأ “cred” تسليم المرحلة الأولى من المشروع، ويتم التسليم على دفعات بواقع 100 وحدة سكنية، نهاية أغسطس الحالي، لتستكمل الشركة تسليماتها لوحدات هذه المرحلة تباعًا حتى نهاية العام الحالي 2023.

في سياق ذلك، عبّر المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة cred، عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، قائلًا: “على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتنا بالفترة الأخيرة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار مُدخلات البناء وصعوبات الاستيراد، وما نتج عنه من قفزات كبيرة بالتكلفة الإنشائية للمشروعات، كان اهتمامنا الأساسي هو بذل كل ما بوسعنا للاستمرار في خطة الشركة، وألا تتأثر خطوات تنفيذ مشروعاتنا، والحفاظ على ما اكتسبناه من ثقة عملائنا على مدار سنوات”.

نجاحات رغم التحديات الصعبة

لذلك كثّفت “cred” مجهوداتها للانتهاء من أعمال التشييد والبناء في مشروعاتها المختلفة؛ ومنها مشروع “CLM” عبر اﻹسراع من معدﻻت تنفيذ المشروع، مع اتباع سياسات تحوطية في تسويقه، من خلال دراسة يومية لمتغيرات السوق، لتفادي اﻻضطرابات والزيادات السعرية في الخامات ومُدخلات تنفيذ المشروعات.

وأضاف منصور: “واليوم، نحن نؤكد لعملائنا التزامنا التام تجاههم، والبدء في تسليم أولى وحدات المشروع بواقع 100 وحدة سكنية، مع استمرار عمليات التسليم تباعًا، ونحن نأمل أن تسهم تلك الخطوة، ولو بالقليل، فى مسيرة الدولة المصرية لتنفيذ خطتها العمرانية الشاملة، التي تعكس حجم التطور العقاري بمختلف أنحاء البلاد، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، المشروع القومي الضخم الذي لفت جميع أنظار العالم له، وأصبح نقطة تحول وجذب للكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية.”

موقع ومكونات مميزة للمشروع

مشروع CLM هو مشروع سكني متكامل بتميز بموقع إستراتيجي حيوي بقلب العاصمة الإدارية بمنطقة R7، بالقرب من العديد من الخدمات والمرافق المهمة بالعاصمة الإدارية، ومنها الحي الحكومي، ومنطقة المال والأعمال، وجامعة كوفنتري البريطانية، فضلًا عن قربه من النهر الأخضر.

ويتكون من 4 مراحل، ويتم بيعه على 5 مراحل، كما يبلغ إجمالي عدد الوحدات بالمشروع 1800 وحدة سكنية، بخلاف 196 وحدة إدارية وتجارية (مول كاسيل جيت)،

حيث تضم المرحلة الأولى من المشروع عدد 476 وحدة سكنية، بمساحات متنوعة تتراوح بين 120 و250 مترًا.

وتسعى الشركة إلى العمل بكامل طاقتها بجميع مراحل المشروع للانتهاء منها والتسليم وفقًا للبرامج الزمنية لها، وذلك للانتهاء من تسليم كامل وحدات المشروع في 2024.

يتمتع “CLM” بمجموعة كبيرة من الخدمات والمرافق، التي جعلت من المشروع مثالًا للمشروعات الحديثة التي تلبي حجم التطور الكبير في صناعة العقار بمصر، وتواكب كل توجهات الدولة في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحقيق عناصر الاستدامة، وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة كواحدة من أكبر وأهم المدن الذكية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

تطبيق الاستدامة

فمشروع CLM يراعي تطبيق كل عناصر الاستدامة به؛ من مرافق وخدمات وبنية تحتية متكاملة، حيث يعتمد 70% من إجمالي مساحة المشروع على الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أن 81% من المساحة الكلية مساحات خضراء ومفتوحة،

كما يشتمل المخطط الرئيسى له على جراج بكامل مساحة الأرض، للمرة الأولى في مصر؛ وذلك لتوفير سهولة الحركة داخل المشروع، وتقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء.

يضم “CLM” إلى جانب المنطقة السكنية منه منطقة تجارية متكاملة، وهي مول “كاسيل جيت” المُقام على مساحة 20 فدانًا، بإجمالي استثمارات 700 مليون جنيه، وعدد وحدات 196 وحدة، تتنوع أنشطتها بين تجارية وإدارية بمساحات متنوعة تتراوح من 65 إلى 220 مترًا مربعًا للتجاري والإداري، بمساحات ثابتة 50 مترًا مربعًا.

بدء إنشاءات مول كاسيل جيت

وبدأت بالفعل أعمال الإنشاءات فى مول كاسيل جيت، ومن المخطط الانتهاء من صب الخرسانات، خلال العام الحالي 2023، ومن ثم الاستمرار في استكمال إنشاءات المنطقة التجارية، في ظل خطة “cred” الطَّموح لاستكمال مشروعاتها الحالية، والتوسع بمشروعاتها المستقبلية بمختلف أنحاء البلاد.