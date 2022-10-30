شركة Cosco الصينية تتعاقد على 12 سفينة بقيمة 2.9 مليار دولار

أعلنت شركة Cosco Shipping Holdings الصينية العملاقة 12 سفينة حاويات ميثانول مزدوجة الوقود سعة 24 ألف حاوية نمطية تبلغ قيمتها حوالي 2.9 مليار دولار.

وحسب بيان للشركة ترجمته “المال”، تم توزيع الطلب بين وحدات شحن الحاويات التابعة لها ، وهي شركة Orient Overseas Container Line (OOCL) و Cosco Shipping Lines ، لسبع وخمس سفن بسعر 239.85 مليون دولار لكل منها.

ومن المقرر أن تقوم شركة Nantong Cosco KHI Ship Engineering و Dalian Cosco KHI Ship Engineering ، وهما مشروعان مشتركان لبناء السفن لشركة Cosco مع شركة Kawasaki Heavy Industries اليابانية، ببناء السفن للتسليم بين الربع الثالث من عام 2026 والربع الثالث من عام 2028.

وتعد شركة Cosco Shipping المدرجة في شنغهاي وهونغ كونغ ثالث أكبر أربع شركات ناقلة تراهن على السفن التي تعمل بوقود الميثانول.

واحلت مجموعة الـ” COSCO ” المرتبة الثالثة بين شركات الحاويات على مستوى العالم خلال العام الماضي 2021 والمعروفة بـ China Ocean Shipping Company وهي مجموعة صينية وأحد الشركات الحكومية في الصين وتقوم بتشغيل العديد من محطات الحاويات لتصل إلى 40 دولة ولديها أسطول مكون من 500 سفينة حاويات بسعة 3022882 حاوية مكافئة.