شركة «cma – cgm» للتوكيلات الملاحية تخفض من عملائها بمكاتبها في مصر (مستند)

أعلنت شركة ” cma – cgm ” للتوكيلات الملاحية والتي تعد الوكيل الملاحي لخط ” cma – cgm ” الفرنسي عن مواعيد جديدة لعملائها من المستخلصين وأصحاب البضائع بالإسكندرية.

وجاءت مواعيد الشركة للحد من التكدس بمكاتب الشركة خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن الخط يعد الثالث عالميا من حيث نقل الحاويات حول العالم، ومن أهم الخطوط الناقلة للبضائع المصرية.

وواجهت مكاتب التوكيلات الملاحية وشركات الحاويات ازدحاما غير مسبوق من قبل عملائها، والذي لم يعد مقبولا خلال المرحلة الراهنة، لمنع انتشار العدوى من فيروس كورونا. اورة من تعليمات خط سي ام ايه الفرنسي في مصر عبر توكيله المحلي

وأعلنت الشركة انه بالنسبة بخصوص حساب الحراسات والغرامات فيكون مسموح التواجد وإصدار الفواتير داخل الفرع فقط للعملاء الذين سيقومون بالصرف في نفس اليوم التالي على أقصى تقدير وعلى من يرعب في الحساب لفترات تالية ارسال طلب موضح رقم وتاريخ الصرف والعودة على الإيميلات الخاصة بالشركة وسيتم الرد بالفواتير.

ونشرت الشركة إيميلات الفروع بكلا من القاهرة والاسكندرية وبورسعيد ودمياط والعين السخنة.

يذكر أن قرابة 22 توكيلا ملاحيا وشركة حاويات قامت الأسبوع الماضي بإتاحة الرد على عملائها عبر البريد الالكتروني ” الإيميل ” ، خاصة فيما يتعلق بالفواتير ومواعيد وصول الشحنات، والاستفسارات التي يمكن أن يتم الرد عليها عبر البريد الالكتروني.

وجاء هذا الإجراء بناءً على مذكرة تقدمت بها غرفة ملاحة الإسكندرية للحد من التكدس أمام مكاتب التوكيلات الملاحية، وشركات الحاويات، حتى لا تزداد معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.