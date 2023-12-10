شركة CMA CGM تقرر زيادة أسعار النوالين

قررت شركة CMA CGM الفرنسية زيادة أسعار الشحن بجميع أنواعه (FAK) من آسيا إلى شمال أوروبا وشمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

ومن المقرر أن يتم زيادة الاسعار وتنفيذها بداية من أول يناير المقبل، كما ستقوم شركة CMA CGM بتنفيذ الأسعار المحدثة من جميع الموانئ الآسيوية الرئيسية إلى عددا من الوجهات في البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا.

ومن اهم الوجهات التي شملها القرار، موانئ غرب البحر الأبيض المتوسط ليصل سعر النولون للحاوية 20 قدم الى 2000 دولار أمريكي وللحاوية 40 قدم 3000 دولار أمريكي، وإلى البحر الأدرياتيكي 2050 دولارًا أمريكيًا للحاوية 20 قدم و3100 دولارًا أمريكيًا للحاوية 40 قدم.

وكذا بالنسبة لموانئ شرق البحر الأبيض المتوسط لتصل الى 2100 دولار أمريكي للحاوية 20 قدم، و 3200 دولار أمريكي للحاوية 40 قدم.

ولموانئ البحر الأسود 2150 دولارًا أمريكيًا للحاوية 20 قدم، وللحاوية 40 قدم 3300 دولارًا أمريكيًا، والى موانئ سوريا 2,600 يورو للحاوية 20 قدم، و 4,700 دولار للحاوية 40 قدم، ولموانئ الجزائر 2,950 دولار أمريكي للحاوية 20 قدم، و 4,700 دولار أمريكي للحاوية 40 قدم، ولموانئ تونس تصل الحاوية 20 قدم 2,950 دولار أمريكي وللحاوية 40 قدم 4,700 دولار أمريكي، ولموانئ ليبيا تصل سعر نقل الحاوية 20 قدم إلى 2,800 دولار أمريكي و 4,300 دولار أمريكي للحاوية 40 قدم، ولموانئ المغرب تصل الى سعر نقل الحاوية 20 قدم 3,000 دولار أمريكي، و 3,800 دولار أمريكي للحاوية 40 قدم.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت CMA –CGM عن زيادة معدلات النوالين من جميع الموانئ الآسيوية، بما في ذلك اليابان وجنوب شرق آسيا وبنغلاديش، إلى جميع موانئ شمال أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة والمجموعة الكاملة من البرتغال إلى فنلندا/إستونيا، ومن آسيا إلى شمال أوروبا لتكون بواقع 1600 دولار أمريكي للحاوية 20 قدم و 3000 دولار أمريكي للحاوية 40 قدم.

وستكون الأسعار الجديدة سارية أيضًا اعتبارًا من اليوم الأول من العام المقبل وسيتم تطبيقها على الحاويات الجافة والحاويات الفارغة والحاويات المبردة. جدير بالذكر أن شركة CMA -CGM الفرنسية تقوم بتشغيل مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية يستهدف إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية على مساحة 560 ألف م2 لتداول الحاويات والبضائع العامة، وبطول أرصفة 2500 متر، ويستقبل من 6-7 سفن في التوقيت نفسه



ويسهم فى المشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصرى 100%، ويعمل بها أياد عاملة مصرية بنسبة تزيد على 95%، والذى بدوره يوفر حوالى 1000 وظيفة عمل مباشرة، و2000 فرصة عمل غير مباشرة.