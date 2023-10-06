شركة cma-cgm تعلن عن زيادة في أسعار النوالين البحرية من آسيا

أعلن الخط الملاحي في نشاط الحاويات CMA CGM عن زيادة في أسعار الشحن بجميع أنواعها من جميع الموانئ الآسيوية الرئيسية إلى جميع موانئ قاعدة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا.

وأشار الخط الملاحي الفرنسي، أنه سيتم تطبيق تلك الرسوم على الحاويات الجافة والفوارغ، بالاضافة الى البضائع المبردة، وذلك بداية من أول نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تصل المعدلات الجديدة من الموانئ الاسيوية الى موانئ غرب البحر الأبيض المتوسط إلى 1400 دولار أمريكي للحاوية 20 قدم، و2000 دولار أمريكي للحاوية 40 قدم، ولموانئ البحر الأدرياتيكي 1550 دولارًا للحاوية 20 قدم، و2100 دولار للحاوية 40 قدم.

أما بالنسبة للحاويات الواردة من أسيا إلى موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط ومنها بعض الموانئ المصرية، تصل الزيادة الى 1600 دولار للحاوية 20 قدم، و2100 دولار للحاوية 40 قدم.

وكذا الى موانئ البحر الأسود للحاوية 20 قدم الى 1750 دولارًا و2200 دولار للحاوية 40 قدم.

أما بالنسبة للحاويات الواردة الى سوريا فمن المقرر ان تصل الى 2600 يورو للحاوية 20 قدم، و 4700 يورو للحاوية 40 قدم، ولموانئ الجزائر 2,550 دولار للحاوية 20 قدم، و4100 دولار للحاوية 40 قدم.

كما تصل سعر النوالين من أسيا الى موانئ تونس 2850 دولار للحاوية 20 قدم، و4200 دولار للحاوية 40 قدم، والى موانئ ليبيا 2450 دولار للحاوية 20 قدم و3600 دولار للحاوية 40 قدم، كما تصل الى موانئ المغرب 1750 دولار للحاوية 20 قدم، و2700 دولار للحاوية 40 قدم.

كما أعلنت شركة النقل الفرنسية عن أسعار النوالين البحرية الجديدة من جميع الموانئ الآسيوية (بما في ذلك اليابان وجنوب شرق آسيا وبنغلاديش) إلى جميع موانئ شمال أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة والمجموعة الكاملة من البرتغال إلى فنلندا/إستونيا).

على ان يتم زيادة تلك النوالين بداية من نوفمبر المقبل، لتكون من آسيا إلى شمال أوروبا 1000 دولار للحاوية 20 قدم 1800 دولار للحاوية 40 قدم.