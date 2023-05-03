شركة CMA CGM تعلن عن رسوم إضافية لتغطية المخاطر في السودان

أعلنت شركة CMA CGM الفرنسية والمتخصصة في نقل الحاويات عالميًا، بتطبيق رسوم إضافية لتغطية المخاطر للعديد من الإبحار في وجهة السودان، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي في البلاد.

وقالت شركة النقل الفرنسية للمحيطات إنه ستكون هناك رسوم إضافية بقيمة 500 دولار لكل حاوية مكافئة جافة ومبردة للإبحار من شمال أوروبا، والدول الاسكندنافية ، وبولندا، والبلطيق، والبحر الأسود، وغرب البحر المتوسط، وشرق المتوسط، والبحر الأدرياتيكي، وشمال إفريقيا، والمغرب، وشبه القارة الهندية، الشرق الأوسط من الخليج والبحر الأحمر إلى السودان.

وتبدأ تطبيق تلك الرسوم الاضافية خلال مايو الجاري، من تلك الموانئ والتي منها الموانئ المصرية الى السودان، سواء الواقعة على البحر المتوسط أو البحر الاحمر.

وتحتل هيئة الموانئ البحرية السودانية أهمية كبرى على ساحل البحر الأحمر، حيث يبلغ طول ساحل السودان قبل تقسيمه أكثر من 800 كيلو متر، وتقوم الموانئ بعمليات تصدير واستيراد ضخمة ويأتى على رأسها ميناء بورسودان وما يضمه من موانئ، أكبرها الميناء الجنوبى المتخصص فى استقبال الحاويات، والميناء «الأخضر» لاستقبال البواخر المحملة بالبضائع، وميناء «سواكن» المتخصص فى خدمة الركاب والبضائع المتوجهة غالبا إلى جدة فى المملكة العربية السعودية.

وحسب ترتيب الخطوط الملاحية العالمية خلال العام الماضي، 2022 فقد جائت شركة CMA CGM الفرنسية في المرتبة الثالثة عالمية من حيث مشغلي خطوط الحاويات الملاحية المنتظمة في العالم، بعد أن كانت في المركز الرابع قبل انتشار فيروس كورونا في 2019.

وزادت سعات الحاويات بالشركة بمقدار 697327 حاوية مكافئة أو 26٪ خلال السنوات الثلاث الماضية، وارتفعت السعة 7.1٪ العام الماضي.