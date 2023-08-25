شركة CMA CGM تعلن عن رسوم إضافية جديدة من الموانئ التركية إلى أخرى بالمنطقة

أعلن خط الحاويات CMA CGM عن رسوم إضافية جديدة على ازدحام الموانئ (PCS) في ميناء إسكندرون التركي، وبين عدد من الموانئ بالمنطقة.

وأكدت الشركة عبر منشور لها، أنه ستتم زيادة تك أرسوم بواقع 100 دولار لكل حاوية للبضائع الجافة المسافرة من الإسكندرونة في تركيا إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج والبحر الأحمر.

وستكون هذه الرسوم الإضافية سارية اعتبارًا من 1 سبتمبر إلى 30 نوفمبر 2023 (تاريخ التحميل).

وخلال اليومين الماضيين كان قد أعلن خط الحاويات CMA CGM عن تطبيق رسوم إضافية جديدة على ازدحام الموانئ (PCS) في ميناء إسكندرون التركي لمناطق أخرى.

وأشارت الشركة إلى أن تلك الزيادة قدرها 200 دولار لكل حاوية لجميع الحاويات المسافرة من إسكندرون إلى غرب إفريقيا، وذلك بداية من 25 أغسطس.

وإضافة إلى ذلك، ستطبق شركة النقل البحري الفرنسية رسوم ازدحام إضافية بقيمة 100 يورو (108 دولارات) لكل حاوية مكافئة في الميناء التركي لجميع البضائع من/إلى شمال أوروبا والدول الاسكندنافية وبولندا ودول البلطيق.

وستكون الرسوم الإضافية سارية اعتبارًا من 29 أغسطس، وسيتم تطبيقها على البضائع الجافة والخطرة والمبردة.

علاوة على ذلك، أعلنت CMA CGM عن فرض رسوم ازدحام إضافية بقيمة 100 يورو/ دولار لكل حاوية مكافئة لجميع شحنات INTRAMED من/إلى البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك البرتغال وشمال أفريقيا، بما في ذلك المغرب والبحر الأسود من/إلى إسكندرونة.

وستكون هذه الرسوم الإضافية سارية أيضًا اعتبارًا من 29 أغسطس وسيتم تطبيقها على الحاويات الجافة والخطرة والمبردة.