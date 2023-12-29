شركة CMA CGM ترفع عدد السفن العاملة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط خلال 2023

قامت شركة النقل الفرنسية بزيادة عدد السفن وتنشر حاليا سفنا أكبر بكثير في البحر الأبيض المتوسط ​​مقارنة بالعام الماضي.

وحسب تقرير لشركة الفالاينر المتخصصة في شئون النقل البحري، فان شركة CMA CGM تقوم حاليا بتشغيل 60 سفينة تزيد حمولتها عن 96.000 حاوية مكافئة في السوق المتوسطية، بعد إضافة ست سفن أخرى هذا العام.

كما ارتفع متوسط ​​حجم أسطول CMA CGM المنتشر إلى 1,677 حاوية مكافئة هذا العام، من 1,433 حاوية مكافئة في العام الماضي.

وذكر التقرير أنه في الوقت الحاضر، يمتلك خط الحاويات الذي يقع مقره في مرسيليا حصة سوقية تبلغ 19.9% ​​في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتأتي شركة MSC في المرتبة الأولى بحصتها السوقية البالغة 22%.

من الملاحظ أن CMA CGM تخالف اتجاه شركات النقل التي تقلل من نشاطها داخل البحر الأبيض المتوسط.

وانخفضت الحصة السوقية لشركة MSC من 24% في عام 2022، في حين انخفضت حصة Maersk Line إلى 11% من 15% في عام 2022، بعد أن قام المشغل الدنماركي بخفض أكثر من 10000 حاوية مكافئة من السوق داخل البحر الأبيض المتوسط.

ومن خلال حلقاتها الجديدة بين اليونان وتركيا وليبيا، وتركيا وليبيا، واليونان وتركيا وبوتي، أطلقت CMA CGM ثلاث خدمات جديدة داخل البحر الأبيض المتوسط ​​أضافت 11000 حاوية مكافئة من السعة.

إضافة إلى أن CMA CGM تقوم بنشر سفنها بشكل كبير الخدمات من وإلى شمال إفريقيا، خاصة في دول المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس وليبيا)، حيث ذكر التقرير إلى أن الخط الفرنسي يعمل بنسبة تبلغ 87.3% من إجمالي طاقته داخل البحر الأبيض المتوسط ​​في الخدمات التي تتصل بميناء مغاربي واحد على الأقل.

ومقارنة بالعام الماضي، قامت شركة CMA CGM بزيادة قدرتها الاستيعابية لمنطقة المغرب العربي بنسبة 40.4% ، كما لا يزال مشغلو الخطوط الرئيسية يسيطرون على قطاع البحر الأبيض المتوسط، بحصة سوقية مجمعة تبلغ 66%، تاركين 34% لشركات النقل الإقليمية ومشغلي الخطوط المشتركة.

ومع ذلك، مقارنة بالعام الماضي، فقد اللاعبون الرئيسيون 5٪ من حصتهم في السوق، وذلك بشكل رئيسي بسبب قيام شركتي Maersk و ZIM Line بإزالة قدر كبير من القدرة الإنتاجية من السوق.