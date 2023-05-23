شركة CMA CGM تراجع الرسوم الإضافية من الهند والشرق الأوسط والبحر الأحمر ومصر إلى أمريكا

أعلنت شركة النقل البحري الفرنسية CMA CGM عن مراجعة الرسوم الإضافية لموسم الذروة والمعروفة بـ (PSS) من شبه القارة الهندية (الهند) وخليج الشرق الأوسط والبحر الأحمر ومصر إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة وخليج الولايات المتحدة.

وأشار الخط الملاحي الفرنسي، في بيان للمصدرين والمستوردين، المتعاملين على هذا الخط، إن الرسوم الإضافية الجديدة ستكون سارية من 17 يونيو (تاريخ التحميل) حتى إشعار آخر.

وأكدت الشركة الفرنسية، أن الرسوم الإضافية لموسم الذروة ( PSS) الجديدة ستكون 800 دولارًا أمريكيًا لكل حاوية مكافئة، و 1000 دولار أمريكي لكل وحدة FEU و 1200 دولار أمريكي لكل حاوية 45 قدمًا، وسيتم تطبيقه على جميع أنواع الحاويات.

ومن المعروف أن رسوم موسم الذروة تقوم بعض الشركات والخطوط الملاحية بتطبيقها في الفترة من يوليو إلى نوفمبر أو ديسمبر، حيث تبدأ الشركات في إعداد سلعها لموسم العطلات.

وترفع الخطوط الملاحية أسعار الشحن استجابة لزيادة الطلب على خدماتها، وفي بعض الحالات، يتم تطبيق رسوم إضافية في موسم الذروة لتلبية العمل اللوجستي الإضافي اللازم لمواكبة الزيادة في الطلب.

ومن الجدير بالذكر، أن خط cma-cgm الفرنسي يقوم بتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية على مساحة 560 ألف م2 لتداول الحاويات والبضائع العامة، وبطول أرصفة 2500 متر، ويستقبل من 6-7 سفن في التوقيت نفسه.

ويسهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصرى 100%.

ويعمل بها أياد عاملة مصرية بنسبة تزيد على 95%، والذى بدوره يوفر حوالى 1000 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.