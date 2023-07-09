شركة «CMA CGM» تراجع الرسوم الإضافية للازدحام في الموانئ الجزائرية

أعلنت شركة “CMA CGM” عن رسوم إضافية والمعروفة برسوم ” ازدحام الموانئ ” (PCS) ، من موانئ البحر المتوسط بما فيها الموانئ المصرية إلى موانئ الجزائر ووهران، وذلك بسبب استمرار التأخيرات بين وقت الازدحام وبالتالي زيادة مدة الانتظار، بالإضافة إلى وقت الرسو على التسلسل الحالي لرسو السفن.

وأكدت شركة “CMA CGM” الفرنسية على أنه نتيجة لذلك، يتم زيادة مهلة الشحن المحملة، ويتأثر تكرار إعادة تحميل وإعادة وضع المعدات الفارغة وتكاليف التشغيل والتي تعد آخذة في الارتفاع.

وأوضحت المجموعة الفرنسية أنه نتيجة لما سبق سيتم تطبيق تكلفة إضافية قدرها 150 يورو لكل حاوية مكافئة للشحنات الجافة وكذا الحاويات الخطرة و المبردة.

كما تسري الرسوم الإضافية في 15 يوليو وسيتم تطبيقها على الرحلات البحرية من البحر الأبيض المتوسط والتي منها الموانئ المصرية ” دمياط والإسكندرية ” وكذا موانئ البرتغال وشمال أفريقيا (بما في ذلك المغرب) والبحر الأسود وشمال أوروبا (بما في ذلك البلطيق) إلى وهران والجزائر.

وأشار “CMA CGM” إلى أن “أي مراجعة في كمية هذه الرسوم الإضافية المتعلقة بتطور الوضع المحلي سيتم إبلاغها بإشعار مدته سبعة أيام”.

جدير بالذكر أن شركة “CMA -CGM” الفرنسية تقوم بتشغيل مشروع محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية يستهدف إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية على مساحة 560 ألف م2 لتداول الحاويات والبضائع العامة، وبطول أرصفة 2500 متر، ويستقبل من 6-7 سفن في التوقيت نفسه.

ويسهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصرى 100%.

ويعمل بها أياد عاملة مصرية بنسبة تزيد على 95%، والذى بدوره يوفر حوالى 1000 وظيفة عمل مباشرة، و2000 فرصة عمل غير مباشرة.

وأسندت وزارة النقل الأعمال الإنشائية للمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على رصيف 55-62، لتحالف يضم شركة الغرابلى للأعمال المتكاملة وشركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات بتكلفه 5 مليارات جنيه ينتهي عام 2022.