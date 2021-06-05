شركة CMA CGM تحقق 2.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي

أعلنت شركة الشحن الفرنسية العملاقة CMA CGM، ثالث أكبر شركة نقل الحاويات في العالم، عن أرباح صافية للربع الأول من عام 2021 بلغت 2.1 مليار دولار، مقارنة بأرباح بلغت 48 مليون دولار فقط، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 2000%. وأرجعت الشركة تلك الزيادة إلى الطلب القوي على نقل السلع الاستهلاكية، متوقعة أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب حتى نهاية العام الحالي.

وقد وصلت إيرادات الربع الأول إلى 10.7 مليار دولار، بزيادة تقارب 50% على الربع الأول من عام 2020، وسط تباطؤ في التجارة الدولية بسبب تدابير الإغلاق COVID-19، ولا سيما في الصين، العام الماضي.

وأعلنت الشركة أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.2 مليار دولار، وهو ما يمثل هامشًا للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 29.7%، مقابل 13.5% في الربع الأول من عام 2020، كما ارتفعت الأحجام في الربع بنسبة 10.7% على الربع الأول من عام 2020 لتصل إلى 5.5 مليون حاوية مكافئة.

وأكدت الشركة أنها قامت باستثمارات ضخمة، خلال العامين الماضي والحالي؛ بهدف تعزيز أصولها وتحديثها من خلال طلب 22 سفينة، بما في ذلك 12 سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المُسال،

كما من المقرر أن يتم تدشين 6 سفن جديدة تعمل بالغاز الطبيعي المُسال بسَعة تصل إلى 15 ألف حاوية مكافئة، وذلك بين كل من الصين والساحل الغربي للولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2022، سينضم أولها إلى الأسطول في أكتوبر 2021.

وبحلول نهاية عام 2024، ستشغّل CMA CGM أسطولًا من 44 سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المُسال، وهي الأكبر في صناعة الشحن.

في هذا السياق أعلن رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM، أنه في الوقت الذي تتعرض فيه سلاسل التوريد العالمية لضغوط شديدة، فقد قامت الشركة بإضافة طاقات جديدة لأسطولها، منها إضافة سفن تعمل بطاقة تصل إلى 23 ألف حاوية مكافئة تعمل بالغاز الطبيعي المُسال.

وأضاف أنه تم إنشاء قسم جديد للشحن الجوي مع أربع طائرات شحن كاملة من طراز Airbus A330-200، مما عزّز من عمل الشركة من الحلول المختلفة أمام عملاء الشركة.

وأكد أنه من المتوقع أن يستمر الطلب المستمر على شحن البضائع الاستهلاكية منذ صيف 2020 حتى النصف الثاني من عام 2021.

وتقوم CMA CGM بالاستثمار في العديد من الموانئ، وتستعد لتشغيل محطة حاويات بميناء الإسكندرية خلال العام المقبل، بطاقة تصل إلى 1.2 مليون حاوية، بالإضافة إلى أنها تتفاوض على تشغيل منطقة لوجستية على مساحة تزيد على 21 فدانًا، والمعروفة بمنطقة نجع اسو.