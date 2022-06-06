شركة CMA CGM تحقق 18.2 مليار دولار إيرادات خلال الربع الأول من 2022

قال رودولف سعادة، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة CMA CGM Group: “خلال الربع الأول سارعت المجموعة في نشر إستراتيجيتها لتصبح رائدة عالميًّا في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة”، موضحًا أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بلغت إيرادات الشركة 18.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى نمو بنسبة 70%، مقارنة بالربع الأول لعام 2021.

وأرجع رئيس المجموعة، في بيان له، ذلك إلى أنشطة الشحن للمجموعة. بالإضافة إلى ذلك بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 8.9 مليار دولار أمريكي، مسجلة زيادة ملحوظة بلغت 178.6%. وفي الوقت نفسه بلغ صافي الدخل، حصة المجموعة، 7.2 مليار دولار أمريكي.

في الوقت نفسه قامت شركة CMA CGM بنقل 5.3 مليون حاوية مكافئة في الربع الأول من عام 2022، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2.8%، مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

وبلغت إيرادات الشركة من أنشطة الشحن 14.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 73.2%، مقارنة بالربع الأول من عام 2021، إلى الفترة المقابلة من عام 2021،

في حين بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشحن 8.5 مليار دولار أمريكي.

علاوة على ذلك زادت نفقات التشغيل بأكثر من 16%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بينما زادت تكاليف الوقود أيضًا.

وتابع قائلًا: “لقد اتخذنا أيضًا مزيدًا من الخطوات في تحول الطاقة لدينا من خلال إقامة شراكات مبتكرة لتطوير أنواع وقود منخفضة الكربون واتخاذ قرار بتنويع مصادر الطاقة لسفننا المستقبلية”.

وأوضح سعادة أن المجموعة واصلت استثماراتها لتعزيز شبكة الشحن والموانئ والخدمات اللوجستية والشحن الجوي. ستمكن هذه الاستثمارات CMA CGM من تقديم حلول متكاملة وتحسين جودة الخدمة لعملائها، مع تسريع عملية انتقال الطاقة.

وأشار إلى أنه “بسبب الطلب القوي ونقص قدرة النقل المتاحة والازدحام المستمر في الموانئ، من المتوقع أن تستمر التوترات في سلاسل التوريد العالمية”.

ولفت إلى أن التدهور الأخير في الوضع الجيوسياسي أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار الطاقة، مما أدى إلى زيادة بنسبة 46% في تكاليف الوقود بين الربع الأول من عام 2021 والربع الأول من عام 2022،

موضحًا أنه يتم توخّي الحذر في مواجهة مخاطر تدهور الوضع الاقتصادي العالمي المرتبط بالوباء وارتفاع التضخم والحرب في أوكرانيا”.

ومن المقرر أن تقوم المجموعة بتشغيل محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، والتي استقبلت أول شحنة من أوناشها، أمس، بواقع 6 أوناش ساحة، من اجمالى 12 ونشًا تمثل الدفعة الأولى من المُعدات التى قامت شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بالتعاقد عليها ضمن تجهيزات أول محطة تابعة لها بتكلفة استثمارية 23 مليون دولار.

وقال اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة الشركة التى تمثل الذراع الاستثماري والتجاري لوزارة النقل، للمال، إنه من المقرر وصول باقى الأوناش بنهاية يونيو الحالي،

لافتًا إلى أن الأوناش سيتم تجميعها وتركيبها داخل المحطة متعددة الأغراض الجاري إتمام تجهيزاتها بميناء الإسكندرية بمعرفة الشركة المصنِّعة، وبالتعاون مع مجموعة من المهندسيين المصريين بهدف نقل الخبرات إليهم.

ولفت إلى أن مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية تسببت مرحليًّا فى تأخير التشغيل التجريبى للمحطة، والذي كان مقررًا له مارس المنقضي ومزمع استقبال أول سفينة قريبًا.

يُذكر أن عقد الشراكة بين المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والخط الملاحي الفرنسي “سى إم إيه” تم توقيعه خلال معرض النقل الذكى، لإنشاء شركة تتولى إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر، وتتوزع الحصص بنسبة 68% للمجموعة، ونسبة 32% لشركة cma cgm والجاري إنشاؤها حاليًّا.

يُشار إلى أن محطة تحيا مصر تم تصميمها كمحطة متعددة الأغراض ومتعددة الاستخدامات من الدرجة الأولى، وتبلغ مساحتها 545 ألف م2، بأطوال أرصفة 2500 م، وأعماق تصل إلى 17.5 م، بطاقة تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة، و2 مليون طن بضائع عامة، و100 ألف وحدة من بضائع الدحرجة سنويًّا.

وتبلغ تكلفة التنفيذ 5 مليارات جنيه، وتعتبر من المشروعات التى يتم تنفيذها فى مجال النقل البحرى، فى إطار خطة الدولة للنهوض وتحديث ميناء الإسكندرية؛ بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل فى هذا المجال.

وفى نهاية أغسطس الماضى وقع عقد شراء 12 ونش ساحة كهربائيًّا عملاقًا (E-RTG) لمحطة تحيا مصر، بين شركتى المجموعة المصرية، وليبهر لأوناش الحاويات، والتى تعدّ أحد رواد صناعة المعدات البحرية الثقيلة عالميًّا، وتبلغ التكلفة الإجمالية للعقد 250 مليون جنيه ضمن خطة توريد معدات المرحلة الأولى للمحطة.