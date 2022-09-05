شركة CMA CGM تؤسس صندوقا خاصا لتسريع انتقال الطاقة في الشحن والخدمات اللوجستية

أعلنت مجموعة CMA CGM” ثالث خط ملاحي عالمي في نشاط الحاويات ” أنها بصدد إنشاء صندوق خاص للطاقة ، مدعومًا بميزانية مدتها خمس سنوات ، بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي ، لتسريع انتقال الطاقة وتحقيق الكربون الصافي بحلول عام 2050.

وحسب المجموعة الفرنسبة، سيتم استثمار الصندوق لدعم الإنتاج الصناعي للوقود الجديد، بالإضافة إلى حلول التنقل منخفضة الانبعاثات عبر قاعدة أعمال المجموعة (الشحن البحري والبري والجوي؛ خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية، المكاتب).

كما أنه من المقرر أن يساعد الصندوق في دعم منصة الابتكار العالمية التي تم تطويرها جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمجتمع الأكاديمي والعلمي.

وفي هذا الصدد قال رودولف سعاده ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM “” إن المجموعة تعمل في حماية البيئة لسنوات عديدة، ومع ذلك في مواجهة حالة الطوارئ المناخية، فمن واجبنا بذل المزيد من الجهود وتسريع إجراءاتنا، كما سيمكننا هذا الصندوق من القيام باستثمارات كبيرة في المشاريع المبتكرة لإزالة الكربون من أعمالنا.

وتابع ” سعادة ” لقد خصصنا الموارد اللازمة لتسريع انتقال الطاقة لدينا وتلك الخاصة بصناعة الشحن والخدمات اللوجستية بأكملها ، موضحا أنه سيتم الاستثمار عبر الصندوق الخاص للطاقات في مشاريع مبتكرة لتأمين إمدادات الطاقات المتجددة واستكشاف حلول ونماذج أولية جديدة لتلبية أهداف إزالة الكربون الطموحة التي يتم السعي لتحقيقها عبر CMA CGM بطريقة منظمة.

وذهب إلى أن التركيز الأول هو دعم تطوير وإنتاج الوقود المتجدد، حيث بدأت مجموعة CMA CGM بالفعل في الاستجابة لتغير المناخ باستخدام الغاز الطبيعي المسال (LNG) كوقود بحري انتقالي.

وأوضح أنه تم تكليف الصندوق بدفع ظهور مرافق الإنتاج على نطاق صناعي للوقود الحيوي ، والميثان الحيوي ، والميثان الإلكتروني ، والميثانول الخالي من الكربون ، وأنواع الوقود البديلة الأخرى.

كما يستهدف الصندوق حسب ” سعادة ” زيادة وتأمين الأحجام بما يتماشى مع المجموعة بالشراكة مع المجموعات الصناعية الكبرى الأخرى ذات الخبرة في هذه التقنيات، أو مع صناديق الاستثمار أو الشركات الناشئة الواعدة.

وأوضح أن الصندوق يتابع المشاريع التي تم تحديدها وإطلاقها بالفعل، حيث سيتم إنتاج 11000 طن من الميثان الحيوي من الجيل الثاني سنويًا بدءًا من عام 2026.

وتابع أن الشركة دخلت في شراكة مع شركة إنجي للطاقة بهدف توليد 200000 طن من الغاز المتجدد سنويًا بحلول عام 2028، لتلبية احتياجات CMA CGM و صناعة الشحن بأكملها.

كما أن مشروع إنتاج وتسييل الميثان الحيوي، الذي تم تطويره مع شركة Titan ، سينتج ما يصل إلى 100000 طن بحلول عام 2025 ، مع إمكانية مضاعفة الإنتاج بحلول عام 2027.

كما دخلت المجموعة كشريك في مشروع Jupiter 1000 في Fos، بهدف CMA CGM Group إلى مواصلة العمل مع الكونسورتيوم بشأن وسائل الإنتاج الضخم للميثان الإلكتروني منخفض الكربون لسفنها وتقديم حلول لتحديات إزالة الكربون من شبكات الغاز وإدارتها الطبيعة المتقطعة لبعض مصادر الطاقة المتجددة.

وحسب رئيس المجموعة، فان التركيز الثاني للمبادرة هو تسريع إزالة الكربون من محطات الموانئ والمستودعات وأساطيل الشاحنات تدير مجموعة CMA CGM أكثر من 700 مستودع وحوالي 50 محطة ميناء في جميع أنحاء العالم، وهي ملتزمة بتمكين هذه المرافق من توليد ما يكفي من الكهرباء الخالية من الكربون (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، ووقود الكتلة الحيوية، والوقود الهيدروجين) لتصبح مكتفية ذاتيًا من الطاقة.

كما سيتم كهربة معدات الموانئ المستخدمة بسرعة أكبر، خاصة أن المجموعة تمتلك شركة CEVA Logisticsوتهدف إلى تلبية جميع احتياجاتها من الكهرباء من خلال توليد طاقة خالية من الكربون بحلول عام 2025.

وتخطط الشركة الفرعية لتركيب 1.8 مليون متر مربع من الألواح الكهروضوئية وتوسيع استخدام إضاءة LED سيتم أيضًا تنفيذ خطة انتقالية لأساطيل الشاحنات، مع التركيز بشكل خاص على كهربة شاحنات CEVA Logistics .

أما التركيز الثالث للمبادرة فيشمل دعم وتجربة وإطلاق المشاريع في طليعة الابتكار CMA CGM منذ فترة طويلة تشارك في دعم تطوير المشاريع والنماذج الأولية والتجارب في فبراير 2020 ، حيث تعاونت المجموعة مع Energy Observeلجعل الهيدروجين أحد مصادر الطاقة في المستقبل ، وذلك من خلال مشروع Energy Observer 2.

حيث تم اتخاذ خطوة جديدة إلى الأمام من خلال العمل على نموذج أولي لسفينة حاويات داخل المنطقة تغذيها الهيدروجين السائل ومصممة لتلبية أحدث المعايير الفنية واللوجستية.

كما يركز المشروع على تطوير تطبيقات عملية لهذه التكنولوجيا الجديدة، لتمكين الشحن البحري الخالي من الكربون على نطاق أوسع، لا سيما لمسافات قصيرة.

وأوضح ” سعادة ” أن المجموعة قررت أيضًا الاستحواذ على حصة في Neoline ، وهي سفينة شحن نموذجية تعمل بالطاقة الشراعية من المقرر أن تخدم الطرق عبر المحيط الأطلسي بحلول نهاية عام 2024.

كما أنها تدعم SeaOrbiter ، وهو نموذج أولي لسفينة أبحاث بحرية ومختبر أوقيانوغرافي عائم صممه المهندس المعماري الفرنسي جاك روجيري والذي يستكشف مسارات الاقتصاد الأزرق الناشئ.

كما سيستمر فريق البحث والتطوير التابع لمجموعة CMA CGM Group في تحسين تصميم ودفع سفن الحاويات الكبيرة لتقليل استخدام الوقود ، مع تطوير حلول فعالة بشكل متزايد للمساعدة في جعل شحن الشحن البحري والبري والجوي أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

أما التركيز الرابع للمبادرة فهو السعي لتحقيق وفورات في الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة لأساليب عمل موظفي CMA CGM والتنقل اليومي، وهذا التركيز الرابع له ثلاثة أهداف رئيسية، هي خطة إدارة طاقة المبنى للمباني المكتبية CMA CGM Group التي ستقلل من استخدام الطاقة (الاستثمار في العزل، الأتمتة، تجديد الطاقة) وتنويع مزيج الطاقة (الألواح الشمسية، حلقة مياه البحر).

كما أن تشجيع وتحفيز الموظفين على استخدام حلول التنقل اللينة لكل من التنقل والسفر للأعمال، مع تحسين أنظمة العمل من المنزل المستخدمة لتجنب السفر غير الضروري. – إشراك موظفي المجموعة البالغ عددهم 150 ألف موظف من خلال نهج بيئي شامل يكافئ مبادرات حماية البيئة المبتكرة وكفاءة الطاقة.

وذكرت المجموعة أن الصندوق سيدعم بميزانية قدرها 1.5 مليار دولار أمريكي، وستتم إدارته، اعتبارًا من أكتوبر 2022، من قبل فريق متخصص يضم بعض المهندسين الموهوبين في المجموعة وخبراء الطاقة والمحللين الماليين ومديري المشاريع.

وتعمل كمنظمة متعددة الوظائف تغطي جميع عمليات المجموعة وأقسامها، وستوجه الإستراتيجية العامة للمجموعة نحو تطوير حلول للطاقة منخفضة الكربون وتسريع تنفيذها.

واعتبرت مجموعة CMA CGM أن أداءها المالي لا ينفصل عن مسؤوليتها الاجتماعية وأدائها البيئي. وهي ملتزمة بشدة بقيادة الطريق في إزالة الكربون عن صناعات الشحن والخدمات اللوجستية من خلال ريادة التقنيات المبتكرة والصديقة للبيئة. للقيام بذلك، فهي تشارك في نظام بيئي للشركات الناشئة ومشاريع البحث والتطوير ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المبتكرين وأدوات الجيل التالي.