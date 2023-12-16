شركة CMA CGM تأمر جميع سفن الحاويات التابعة لها بوقف رحلاتها في البحر الأحمر

قالت مجموعة الشحن الفرنسية CMA CGM، اليوم السبت، إنها أوقفت مؤقتًا جميع سفن الحاويات التابعة لها عبر البحر الأحمر في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في المنطقة، بحسب موقع رويترز.

وقالت المجموعة ومقرها مرسيليا في بيان “الوضع يتدهور أكثر والمخاوف بشأن السلامة تتزايد”.

تعليق رحلات سفن الحاويات

وتابعت:” قررنا لذلك إصدار تعليمات لجميع سفن الحاويات التابعة لشركة CMA CGM في المنطقة والتي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر بأن تقطع رحلتها وأن تصل إلى المناطق الآمنة مع البقاء في المياه الآمنة، وذلك بأثر فوري حتى إشعار آخر”.

وكانت شركة شحن الحاويات العملاقة “إيه بي مولر – ميرسك دي سي” قد أصدرت تعليمات لأي سفينة في طريقها إلى المدخل الجنوبي للبحر الأحمر بوقف رحلاتها، وذلك بعد هجوم على إحدى سفنها.

وقالت ميرسك، في بيان نقلته وكالة بلومبرج أمس الجمعة: “بعد الحادث الذي تعرضت له سفينة ميرسك جبل طارق أمس والهجوم الآخر على سفينة حاويات اليوم، أصدرنا تعليمات لجميع سفن ميرسك في المنطقة المتجهة للمرور عبر مضيق باب المندب بإيقاف رحلتها حتى إشعار آخر”.

ويهاجم المسلحون الحوثيون السفن التجارية في البحر الأحمر – وخاصة السفن التي يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل – ردا على الحرب في غزة.