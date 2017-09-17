شركة CMA CGM الفرنسية تعتزم شراء 9 ناقلات ضخمة

خالد بدر الدين:أكدت شركة CMA CGM الفرنسية لشحن الحاويات أنها طلبت شراء 9 ناقلات حاويات تعادل 22 ألف TEU بقيمة تبلغ حوالى 1.2 مليار دولار مع دخول أول سفن منها الخدمة مع نهاية 2019 وذلك للمساعدة فى تقليل التكاليف ولاسيما فى الطرق بين آسيا وأوروبا.وكانت شركة CMA CGM وقعت خطاب نوايا مع شركتين صينيتي

خالد بدر الدين:

أكدت شركة CMA CGM الفرنسية لشحن الحاويات أنها طلبت شراء 9 ناقلات حاويات تعادل 22 ألف TEU بقيمة تبلغ حوالى 1.2 مليار دولار مع دخول أول سفن منها الخدمة مع نهاية 2019 وذلك للمساعدة فى تقليل التكاليف ولاسيما فى الطرق بين آسيا وأوروبا.

وكانت شركة CMA CGM وقعت خطاب نوايا مع شركتين صينيتين لبناء 9 ناقلات عملاقة بسعة 22 ألف TEU والتى ستصبح بعد الانتهاء منها أكبر سفن حاويات فى العالم من حيث سعة الـ TEU على أن تقوم شركة CSSC هودنوج زونجهوا ببناء 5 ناقلات وشركة شنغهاى وإيجاوكياو لبناء النقلات بتصنيع الأربعة الباقية.

وسجلت شركة CMA CGM صافى ربح بحوالى 219 مليون دولار خلال الربع الثانى بالمقارنة مع خسائر 129 مليون دولار خلال نفس الربع من العام الماضى، بفضل ارتفاع حجم عملياتها بحوالى 33% خلال نفس الفترة والذى يرجع إلى تحالف الشركة مع APL وبدء تحالف المحيط الذى يعرف باسم أوشين ألاينز وكذلك تزايد ديناميكية صناعة الشحن.

وأدى أيضا ارتفاع أسعار الشحن فى معظم خطوط الشركة إلى زيادة 12.5% فى متوسط الإيرادات خلال الربع الثانى من العام الجارى مما ساعد على ارتفاع 56.8% فى الإيرادات المجمعة لتصل إلى 5.55 مليار دولار بالمقارنة مع نفس الربع من العام الماضى.

ويقول رودولف سادى المدير التنفيذى لشركة CMA CGM إن الشركة تفوقت على بقية الشركات فى صناعة الشحن وأكدت على امتياز إدارة عملياتها واستراتيجيتها واستمرار نموها هذا العام مع الاستحواذ على ميركوسول وفتح السوف المحلية فى البرازيل والاستعداد للتوسع فى المستقبل بشراء التسع ناقلات لمواصلة التطوير والحفاظ على قوتها التنافسية.

وكانت شركة CMA CGM أصدرت فى بداية يوليو الماضى سندات بقيمة 650 مليون يورو لإعادة تمويل سندات أخرى واجبة السداد كما تعاقدت مع شركائها من البنوك للحصول عل قرض آخر بقيمة 205 مليون دولار.

وتتوقع الشركة الاستمرار فى تحسين أرباح التشغيل خلال النصف الثانى من هذا العام مع الاتجاه الذى تسير فيه أسعار الشحن واستبعاد التغير الكبير فى أسعار الوقود وأسعار الفائدة.