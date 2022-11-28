شركة CMA CGM الفرنسية تزيد رسوم على البضائع المتجهة من البحر المتوسط لأمريكا والمكسيك

أعلنت شركة CMA CGM ، التي تتخذ من مرسيليا بفرنسا مقراً لها، عن مراجعة الرسوم الإضافية لموسم الذروة (PSS) من عدد من موانئ البحر الأبيض المتوسط إلى خليج الولايات المتحدة والساحل الشرقي للمكسيك.

وحسب منشور صادر من الشركة لعملائها من المصدرين والمستوردين، فمن المقرر أن تكون الرسوم الإضافية الجديدة سارية اعتبارًا من 28 نوفمبر الجاري، وحتى إشعار آخر .

وأكدت الشركة أن الرسوم عبارة عن 1400 دولارًا أمريكيًا لكل 20 قدمًا و 1400 دولار أمريكي لكل 40 قدمًا وكذا للحاويات الجافة والمبردة .

كما سيتم تطبيق الرسوم الإضافية المذكورة على الإبحار من موانئ البحر الأبيض المتوسط (مالطا وفوس ومرسيليا في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا) وعبر عدة موانئ وتشمل موانئ ألبانيا والجزائر وقبرص وكرواتيا ولبنان وليبيا والمغرب وسلوفينيا وتونس) .

وأكدت الشركة أنه سيتم استثناء عدة موانئ منها بيلباو ، فيجو وجيجون والإسكندرية ودمياط إلى الموانئ في خليج الولايات المتحدة والساحل الشرقي للمكسيك (والنقاط الداخلية عبر الموانئ المذكورة).

ومن المعروف أن مجموعة CMA-CGMيأتي في المرتبة الرابعة بين خطوط الحاويات العالمية، وهي فرنسية الجنسية بالرغم من أنها مملوكة لعائلة جاك سعادة ” اللبناني الجنسية “، إلا انها تتخذ من فرنسا مقرا لها ، وتم تأسيسها عام 1978 نتيجة لسلسلة من الاندماجات بين شركات الشحن التي تم إنشاؤها سابقا.

وتمتلك الشركة أسطولًا يضم أكثر من 560 سفينة تعمل في أكثر من 150 مسارا على مستوى العالم, تبلغ قدرتها الاستيعابية حوالي 3015200 حاوية مكافئة.

ولأول مرة تدخل الشركة الفرنسية للاستثمار في الموانئ المصرية، حيث من المقرر أن تقوم بتشغيل المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55 – 62 بميناء الإسكندرية، والتي تقع على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترًا ، بحيث تكون طاقة التداول بالمحطة من 15 إلى 18 مليون طن سنويًا، وسيصل تداول الحاويات إلى مليون و250 ألف حاوية، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، وستصل إجمالى تكلفة المشروع إلى 550 مليون دولار.