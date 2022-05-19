شركة CMA CGM الفرنسية تبرم اتفاقية طويلة الأجل في الشحن الجوي

أعلنت مجموعة CMA CGM ومجموعة Air France-KLM اليوم أنهما وقعتا شراكة استراتيجية طويلة الأجل في سوق الشحن الجوي، ستشهد هذه الشراكة الحصرية قيام كلا الطرفين بدمج شبكات الشحن التكميلية وسعة الشحن الكاملة والخدمات المخصصة من أجل بناء عرض أكثر تنافسية.

ووفقا لبيان صادر عن شركة CMA CGM الفرنسية العالمية، فأن مدة الشراكة 10 سنوات لتعزيز عروض الشحن الجوي.

بموجب الاتفاق، ستنضم الخطوط الجوية الفرنسية – KLM و CMA CGM إلى سعة طائرات الشحن الكاملة لشركات الطيران المعنية التي تتكون مبدئيًا من أسطول من 10 طائرات شحن كاملة، و 12 طائرة إضافية مجتمعة عند الطلب:

ويستهدف من الشراكة التجارية الاستراتيجية تعاون كبير بينن الطرفين لزيادة حجم في الإيرادات، والتصميم المشترك لشبكات الشحن الكاملة وفرص مزيج المنتجات والخدمات المعززة، للمساعدة في في تلبية حاجة العملاء المتزايدة باستمرار إلى سلاسل توريد أكثر تكاملاً ومرونة.

ستقوم CMA CGM بتعبئة شبكتها التجارية الكبيرة ومنصة الخدمات اللوجستية العالمية وستكمل هذا العرض باللوجستيات المبتكرة والحلول متعددة الوسائط، لا سيما في النقل البحري والبري.

وكجزء من هذه الشراكة الحصرية طويلة الأجل ، ستعزز CMA CGM التزامها في صناعة الشحن الجوي من خلال أن تصبح مساهمًا مرجعيًا جديدًا في Air France-KLM، لدى CMA CGM نية للاستحواذ على ما يصل إلى 9٪ من رأس المال اللاحق لشركة Air France-KLM ، لفترة تتفق مع تنفيذ الشراكة التجارية الاستراتيجية.

قال رودولف سعدي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM: “أنا سعيد جدًا بهذه الشراكة الاستراتيجية مع Air France-KLM. إنه يسمح لنا بتسريع تطوير قسم الطيران لدينا، CMA CGM Air Cargo، الذي تم إنشاؤه منذ أكثر من عام بقليل، ووضع شركتنا من بين اللاعبين الرائدين في العالم في مجال الشحن الجوي.

قال بنجامين سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة Air France-KLM: “تستفيد هذه الشراكة الاستراتيجية من المهارات والخبرات والأنشطة التكميلية لشركة Air France-KLM و CMA CGM. إنها خطوة بارزة ستعزز وتوسع بشكل كبير مكانة الفريق في صناعة الشحن الجوي.

تتواجد مجموعة CMA CGM، في قطاعات الحلول البحرية والبرية والجوية واللوجستية، في 160 دولة من خلال شبكتها المكونة من أكثر من 400 مكتب و 750 مستودعًا.