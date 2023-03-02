شركة «CIT» الدنماركية تبدي رغبة للاستثمار بمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فيليب كريستيان شريك مؤسس لشركة Copenhagen infrastructure partners (CIT) وأحمد الشربيني كبير مسؤولي الاستثمار بالشركة بأمريكا وهنزاده فريد، القنصل التجاري بالسفارة الدنماركية والوفد المرافق لبحث سبل زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

وناقش شاكر مع الشركة الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتعرف على التجربة المصرية والإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء المصرى فى مجال خفض الانبعاثات، وذلك بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدا بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر والدنمارك وبالتعاون مع الشركات الدنماركية وأنها شريك هام ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء.

واستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها، مؤكدا الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.

وأشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.

إضافة إلي العديد من الإجراءات المهمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع.

وأشار الوزير الي أنه هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، حيث تم التوقيع علي 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبري الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.

وأشار شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال

وأكد شاكر اهتمام القطاع بتوطين صناعة المستلزمات الخاصة بالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر .

ومن جانبه أشاد فيليب كريستيان، بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى جميع المجالات وخاصة الطاقة المتجددة .

وأكد رغبته فى التعاون فى العديد من المجالات، خاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر مؤكداً أن بمصر فرص واعدة للاستثمار فى مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مؤكداً اهتمام الجهات العالمية للاتجاه فى الاستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا .

وأشار إلى أن للشركة خبرات فى صناعة المستلزمات الخاصة بالهيدروجين الأخضر، مؤكدا أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون بين مصر وجميع دول العالم خلال الفترة القادمة والاستفادة من خبراتهم المتطورة في مجال الطاقات المتجددة.