شركة CHUBB لتأمينات الحياة تتعاقد مع مركز أبحاث تسويقية لمضاعفة عدد عملائها

كشف كاراسونيس انجلوس العضو المنتدب لشركة تشب “CHUBB” لتامينات الحياة – مصر أن شركته تعاقدت مع مركز أبحاث كبير متخصص في التأمين لأول مرة بهدف تقييم شركته من عدة نواحي أبرزها تحديد نسبة الجمهور الذي يعرف اسم الشركة ونشاطها بالإضافة إلى نوعية العملاء الذين يتوجهوا لها ونوعية العملاء التي ترغب الشركة في استهدافها.

وقال انجلوس في تصريحات له إن اختيار CHUBB لتأمينات الحياة -مصر مركز أبحاث متخصص لرغبة الشركة السير فى الاتجاه العلمى الصحيح وبالشكل الذى يواكب المستجدات العالمية، وذلك لتقييم الوضع الحالى لشركة “CHUBB فى مصر ومضاعفة عدد عملائها.

ولفت إلى أن الدراسة البحثية ستخرج بعدة نتائج لشركة CHUBB لتأمينات الحياة أهمها حصر نقاط القوة واستغلالها وكذا الضعف لمعرفة أسبابها وتقويتها وتحويلها إلى شىء ايجابى فى صالح الشركة.

نتائج تحليل البيانات والخروج بتقرير نهائي آخر الشهر

وأكد أن مركز الأبحاث سوف ينتهى من تقريره نهاية شهر سبتمبر الجارى وسيحدد للشركة نوعية الشرائح التى سوف يتم توجيه بوصلة الشركة اليها لجذبها ثم تصميم كافة المنتجات التى تتناسب معها. تشب

وأوضح ان البحوث التسويقية هى التى تساهم فى جمع البيانات الخاصة بالشركة فى اطار معين من اجل توفير معلومات هامة لصانعى القرار خاصة فيما يتعلق بتوسعاتهم المستقبلية خاصة فى مجال التسويق والتوزيع لمنتجات الشركة .

التعاقد مع شركة دعاية كبرى للترويج للعلامة التجارية

وأكد انه تم التعاقد مع كبرى شركات الدعاية والإعلان فى مصر لعمل علامة تجارية “Brand” لـ”CHUBB” والتى تعبر عن إسم وهوية الشركة سواء فى الشارع او على الانترنت او لدى عملائنا.

وأضاف أن الشركة ستقوم بعمل الدعاية اللازمة عنها فى الصحف والوسائل المرئية وخاصة ادوات التواصل الاعلامى لما لها من قوة كبيرة حاليا اثرت بالطبع على سلوك المستهلك ووعيه .

وتابع أن فترة انتشار جائحة كورونا (COVID-19) لها صدى إيجابي لصناعة التأمين في مصر، فقد سعى المواطنون إلى حماية أنفسهم وعائلاتهم من هذا الوباء عن طريق شراء وثائق تأمين على الحياة والحوادث الشخصية، وكذا برامج كخطط استثمارية، وهو ما جعل الأشهر الماضية الأكثر وعيا وإقبالاً في صناعه التامين.

وأكد أن سوق التامين المصرية من الأسواق التي لديها فرصة في النمو في مصر، إذ أنَّ أقل من 2% من المصريين فقط يمتلكون وثائق تأمين على الحياة، طبقا للتقرير السنوي لهيئة الرقابة المالية 2019 وهو ما يعني أنَّ هناك فرصة كبيرة للنمو يمكن أن تستفيد منها وكلاؤنا وشركاتنا.