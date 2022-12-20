شركة CheckMe تستحوذ على منصة DoctorOnline الناشئة

نجحت منصة Exits MENA المتخصصة في قطاع الخدمات الاستثمارية بمجال التكنولوجيا المالية بمصر والشرق الأوسط، في إغلاق صفقة استحواذ جديدة في قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية في مصر، حيث لعبت دورا محوريا في استحواذ شركة، CheckMe على حصة الأغلبية في منصة DoctorOnline الناشئة.

ويُعد هذا الاستحواذ مؤشراً هاماً للتأكيد على النمو المتزايد بقطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية في المنطقة، لاسيما في مجالات الطب عن بُعد، والصيدلة الإلكترونية، والتشخيص عن بُعد، والتي زادت بشكل ملحوظ منذ تفشي جائحة كورونا، مما أدى إلى وصول إجمالي القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حوالي 1.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 22 ضعفًا منذ عام 2016.

وأصبح العالم الآن بعد الجائحة يولي اهتمامًا متزايدًا بالصحة البدنية والسلامة الجسدية، مع انتشار واسع النطاق في استخدام التكنولوجيا الصحية بجميع قطاعاتها المختلفة، مما ساهم في إحداث تغيرًا جذرياً ونقطة تحول في أنظمة قطاع الرعاية الصحية وخاصة في مصر.

ويُعد CheckMe ، المدعوم من قبل مجموعة T3G الاستثمارية التي تأسست عام 2020، تطبيقًا للهاتف المحمول يركز على تقديم خدمات للعملاء ويوفر خدمات التحاليل والمختبرات الطبية عند الطلب بكل أمان ودقة وسرعة، وذلك من خلال شركاء معامل مختبرات متعددين، بينما منصة “دكتور أونلاين” للخدمات الطبية التكنولوجية، والتي أسسها الدكتور محمود عبد الحكيم، هي منصة طبية متخصصة تعتمد على التكنولوجيا في أداء وظيفتها من خلال تطبيق للهاتف المحمول يقدم خدمات طبية متنوعة للمرضى، ويتيح الوصول إلى الأطباء الخبراء في جميع التخصصات الطبية عبر مكالمات الفيديو.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة نسمه التلاوي، الرئيس التنفيذي لشركةCheckMe : “إن هذا الاستحواذ يتماشى مع استراتيجيتنا التوسعية في المنطقة لتقديم المزيد من العروض والخدمات لعملائنا، حيث يهدف فريق منصة CheckMe إلى العمل على أن تصبح مصر والشرق الأوسط من المناطق الرائدة التي تعمل على التطبيق الأمثل والأكثر توسعا وفاعلية في مجال التكنولوجيا الصحية والوصول بالمنصة إلى مصاف التطبيقات ذات الخدمات الشاملة بتطبيق غير مسبوق بغرض مساعدة المرضى في العثور على قنوات أكثر ملاءمة وأقل تكلفة لتلبية احتياجاتهم الطبية”.

وفي بداية العام الحالي، سجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاعًا ملحوظاً في إجمالي عدد السكان في مصر بمقدار 750 ألف نسمة في أقل من النصف الأول من عام 2022، ليصل إجمالي عدد السكان في المتوسط إلى 110 ملايين نسمة ومعدل ارتفاع يبلغ 1.6٪، ويشير هذا الارتفاع في عدد السكان إلى ضرورة توفير قنوات رعاية صحية متعددة بحيث تكون أسرع وأقل تكلفة، والتي من المتوقع أن تلبي متطلبات قطاع التكنولوجيا الصحية في الفترة المقبلة.

وقامت الحكومة المصرية بوضع خطة استراتيجية فعالة للرعاية الصحية العامة حتى عام 2030، حيث ستلعب التكنولوجيا الصحية دورًا رئيسيًا، مما سيفتح الباب أمام الشركات الناشئة مثل CheckMe و”DoctorOnline” ويضعها في قلب النمو المستقبلي، كما ستتيح عملية الاستحواذ لشركةCheckMe مرحلة جديدة من التشخيص عن بُعد، من خلال فريق من أطباء الرعاية الصحية الأولية لتقديم أفضل مساعدة للمريض وتسهيل رحلة الرعاية الصحية عليه، عن طريق توفير خدمة التشخيص عند الطلب، والعلاج عن بُعد من قبل خبراء مؤهلين، وأطباء الرعاية الصحية الأولية المتخصصين الذين تكمن وظيفتهم الأساسية في توجيه المرضى في المسار المناسب لمعالجة حالتهم الصحية.

من جانبه، أعرب د. محمود عبد الحكيم، مؤسس تطبيق “DoctorOnline”، عن سعادته بتفويض منصة Exits MENA للقيام بدور المستشار المالى للصفقة، حيث نجحت في تقديم أفضل النتائج الاستراتيجية والمالية للطرفين في صفقة الاستحواذ، مؤكدا أن قطاع التكنولوجيا الصحية لا يزال به فرصة كبيرة للنمو، وكلما كانت المنتجات المقدمة في هذا القطاع أكثر شمولاً وتكاملاً، كان مناسبًا بشكل أفضل للمرضى الذين يسعون دائما لحماية بياناتهم والحصول على خدمات رعاية صحية سليمة بصورة عاجلة وفعالة من حيث التكلفة”.

ويُعد هذا الاستحواذ بمثابة إعادة هيكلة واضحة من أجل تعزيز رحلة المريض بشكل سليم، وتزويد المرضى بالخدمات الطبية اللازمة، حيث تشير دراسة أعدها معهد ماكينزي، إلى أنه يمكن أن تتراوح التكاليف التي توفرها تطبيقات التكنولوجيا الصحية لقطاع الرعاية الصحية بين 1.5 تريليون دولار و3 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2030، مما يجعل عمليات الاستحواذ الحالية هامة ومحورية من حيث تأثيرها الاقتصادي في المنطقة.

في هذا السياق، أوضح فريق Exits MENA في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الصفقة ترفع القيمة السوقية لشركة CheckMe لتصل إلى 20 مليون دولار، وأن هذه الصفقة تعد الصفقة الاستهلالية الأولى من بين العديد من الصفقات القادمة الفترة المقبلة، حيث يستعد الفريق لمسار متكامل من صفقات الاستحواذ الجديدة في عام 2023.

ويؤمن الفريق أن دورهم الأساسي هو تنشيط السوق وتعزيز النمو في المنطقة لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أفضل فيما يتعلق باحتياجاتهم الاستثمارية، وبالفعل يقوم فريق منصة Exits MENA في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوضع خطط واعدة من أجل تحقيق إنجازات فعالة لتوسيع المسار الحالي لصفقات الدمج والاستحواذ وتطوير العرض على منصتها التجريبية الحالية Exits.me