شركة CGP الإماراتية : بدء التشغيل الفعلي لمنطقة الأعمال داخل مشروع البروج في الربع الأول 2023

أعلنت شركة CGP الإماراتية أن الربع الأول من 2023 سيشهد بدء التشغيل الفعلي لمنطقة الأعمال “Business Park” الواقعة داخل مشروع البروچ.

وتعدّ منطقة الأعمال الأولى الوحيدة في شرق القاهرة التي تديرها شركة القرية الذكية، وتقع منطقة الــ”Business Park” على مساحة 120 ألف متر مربع، داخل مشروع “البروچ”، وتتكون من 12 مبنى، يتم بناؤها وفق أعلى معايير الجودة الإنشائية، وأحدث وسائل الاتصال عبر شبكة من الألياف الضوئية فائقة السرعة.

ويقع “البروچ” على مساحة 5 ملايين متر مربع بأهم المناطق الإستراتيجية في شرق القاهرة بين العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي،

ويضم حوالي 1500 وحدة سكنية متنوعة، إضافة إلى منطقة الأعمال، ومركز ثقافي ومسرح يتسع لأكثر من 5000 مدعو، ومدرستين دوليتين وناد رياضي يضم أول حديقة مركزية Orchard Park على مساحة 300 ألف متر مربع، وOpen Air Mall يوفر خدمات متنوعة لسكان الكومباوند والمنطقة.

كانت “CGP” قد طرحت وحدات منطقة الــ”Business Park” للبيع في العام الماضي، ويجري حاليًّا وضع اللمسات النهائية تمهيدًا لاستقبال الشركات وأصحاب الأعمال لبدء التشغيل الفعلي.

وأعلنت الشركة أيضًا افتتاح أول مكتب للأحوال المدنية داخل كومباوند سكني خاص لخدمة سكان “البروچ” والمنطقة بشكل كامل.

وأقامت شركة “البروج” حفل “صوت السينما” على مسرح البروج، وأحياه النجمان مدحت صالح وريهام عبدالحكيم.