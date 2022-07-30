شركة «Bonbell» تستهدف 10 ملايين دولار تمويلات

كشفت دعاء عبد الحميد الشريك المؤسس بمنصة “Bonbell” لتقديم الخدمات والحلول المتكاملة لطلب الأطعمة والمشروبات عن أن المنصة تستعد لخوض جولة تمويلية قادمة بحلول نهاية العام المقبل، بالإضافة إلى خطط المنصة للتوسع محليا داخل القرى السياحية والنوادى والجامعات والمؤسسات المختلفة، مضيفة أن المنصة تفاوض صندوقين استثماريين لراس مال المخاطر من أوروبا و الخليج ، لجمع تمويل بقيمة 10 ملايين دولار في جولتها التأسيسية بحلول نهاية العام.

وأشارت إلى أن المنصة استطاعت جمع تمويل في الجولة ما قبل التأسيسية” Pre-seed ” بقيمة 350 ألف دولار من أحد المستثمرين الملائكة كندي الجنسية، لافتة إلى أن التطبيق يستهدف زيادة عدد مستخدميه إلى 100 ألف مستخدم , و أن العدد الحالي يقارب 12 ألف مستخدم , علاوة على أن المنصة تستهدف زيادة عدد المطاعم التى تتعامل معها إلى 750 مطعم بحلول نهاية العام الجاري .

و تابعت إن التمويل الذي تستهدف الشركة جمعه سيوظف لتطوير خدمة جديدة “Robotic stations” و التي من المتوقع إطلاقها نهاية العام المقبل، التي توفر للمستخدمين تجربة توصيل الطلبات بدون تلامس “contactless” مضيفة أن التطبيق لديه تعاملات مع مطاعم بالعديد من المراكز التجارية و مجمعات المطاعم داخل القاهرة مثل , سيتي سنتر ألماظة و مجموعة سينمات سى سينما جميع الفروع داخل مصر , علاوة على جاليريا 40 الشيخ زايد و أركان بلازا (6 أكتوبر) و سيتي ستارز و كايرو فستيفال و أرابيلا مول وسيتى ستارز , بالإضافة إلى جنينة مول و تيفولي بلازا, إلى جانب ششركات مثل : شركة راية القابضة .

وأكملت أن المنصة تتعامل حاليا مع العديد من سلاسل المطاعم البارزة مثل : “شاورمر” و Gaby’s , لافتة إلى أن المنصة لديها معاملات مع مؤسسات تعليمية و جامعات داخل مصر , من أبرزهم الجامعة الألمانية، متابعة إن إحدى محاور إستراتيجة الشركة , هي التوسع محليا و تتمثل في تقديم خدماتها للمقاصد السياحية سواء الصيفية مثل : الساحل الشمالي أو الشتوية مثل : شرم الشيخ و الغردقة , بالإضافة إلى المدن الساحلية : مثل الإسكندرية , مؤكدة على وجود عرضين لإطلاق المنصة بإحدى قرى الساحل الشمالي .

يذكر أن منصة “Bonbell” تم إطلاقها رسميا في يناير من 2022 , لتقديم حلول متكاملة لطلب الطعام سواء داخل المطعم أو تيك أواى أو عن طريق التوصيل أو حتى حجوزات المطاعم لتوفير خدمة متكاملة للعملاء داخليا “In house services” في الجامعات و الأندية و المراكز التجارية .