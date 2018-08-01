شركة BMW تستثمر مليار يورولبناء مصنع فى المجر لأول مرة منذ 2000

خالد بدر الدينأعلنت شركة BMW الألمانية للسيارات الفاخرة، أنها تعتزم استثمار مليار يورو(1.17 مليار دولار) لبناء مصنع جديد فى المجر لإنتاج 150 ألف وحدة سنويا، والذى يعد أول مصنع لها فى أوروبا منذ عام 2000 عندما شيدت مصنعا فى ألمانيا.وذكرت وكالة بلومبرج أن شركة BMW مثل بقية شركات السيارات العالمية



خالد بدر الدين

أعلنت شركة BMW الألمانية للسيارات الفاخرة، أنها تعتزم استثمار مليار يورو(1.17 مليار دولار) لبناء مصنع جديد فى المجر لإنتاج 150 ألف وحدة سنويا، والذى يعد أول مصنع لها فى أوروبا منذ عام 2000 عندما شيدت مصنعا فى ألمانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج أن شركة BMW مثل بقية شركات السيارات العالمية تتعرض لضغوط بسبب التوترات التجارية العنيفة بين واشنطن وبكين التى تؤدى إلى تزياد النزعة الحمائية وتطيح بحركات تقليص الحواجز التجارية التى مرت عليها عشرات السنين.

ومن المقرر أن يساعد مصنع BMW الجديد فى المجر على مواجهة هبوط المبيعات فى الصين، أكبر سوق للسيارات فى العالم، بسبب ارتفاع التعريفات الجمركية، لأن زيادة إنتاج السيارات الرياضية متعددة الأغراضSUV فى أوروبا سيجعل الشركة الألمانية قادرة على مواجهة التوترات التجارية التى ستؤثر على مصنعها فى الولايات المتحدة الأمريكية كما ستجعلها أكثر مرونة على تعويض التوقف فى تدفق سيارات Mini التى تنتجها فى مدينة أكسفورد البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

ويرى جورجين بايبر محلل أسواق السيارات بشركة بانكهاوس ميتزلر بمدينة فرانكفورت، أن بناء مصنع فى المجر سيساعد شركة BMW على تقليل المخاطر وتقليص التكاليف لأن بناء مصانع فى دول غرب أوروبا مكلف جدا بينما بناء مصانع فى المكسيك أوبريطانيا أوالصين سيؤدى أيضا إلى زيادة التكاليف بسبب الجمارك الأمريكية المرتفعة التى فرضتها إدارة واشنطن مؤخرا على واردات السيارات.

وأكدت شركة BMW أنها لن تنتج سيارات Mini فى المجر ولكنها لم تحدد أيضا الموديلات التى تنوى إنتاجها من المصنع الجديد غير أنها تنتج من مصنعها فى سبارتانبورج فى ساوث كارولينا الأمريكية سيارات SUV والتى تصدر معظمها إلى أوروبا ولكن هذا التصدير قد يرفع تكاليفها إذا تم تنفيذ التعريفات الجمركية الانتقامية بين واشنطن والاتحاد الأوروبى.

واختارت الشركة الألمانية المجر كأحدث موقع لإنتاجها الجديد لتصبح الموقع 31 من مصانع الإنتاج والتجميع التى تملكها على مستوى العالم لتصبح خامس أكبر شركة سيارات فاخرة تبدأ بناء مصنع فى وسط أوروبا بعد مرسيدس وأودى الألمانيتين أيضا وبيجوستروين الفرنسية وسوزوكى موتور اليابانية.

واضطرت شركة BMW إلى رفع أسعار سياراتها الرياضية الفاخرة SUV التى تصدرها من مصنعها الأمريكى إلى الصين، بعد أن رفعت حكومة بكين الجمارك على الواردات الأمريكية ردا على قرار الرئيس دونالد ترامب برفع الجمارك على الواردات الصينية.

وتعانى أيضا الشركة الألمانية من مخاطر تراجع مبيعاتها من سيارات Mini ومحركات وسيارات رولز رويس التى تنتجها فى بريطانيا والتى تحقق لها إيرادات تصل غلى حوالى 3.1 مليار دولار والتى ستتعرض للانخفاض عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وأكد هارالد كروجر الرئيس التنفيذى لشركة BMW أنه يخطط لبناء المصنع الجديد فى ديبريسين شرق العاصمة المجرية بودابيست والذى سيبدأ الإنتاج فى النصف الثانى من العام القادم لتعزيز أنشطته فى أوروبا للحفاظ على توازن الإنتاج على مستوى العالم بين آسيا وأمريكا وأوروبا.

وكانت شركة BMW قد أعلنت فى بداية العام – قبل أن تفرض جمارك بحوالى %40 على السيارات الأمريكية اعتبارا من شهر يوليو- أنها ستضيف موديل X3 SUV إلى موديلاتها التى تنتجها فى الصين لزيادة مبيعاتها للمستهلكين لتصبح أول شركة سيارات أجنبية تملك حصة الأغلبية فى مشروعها الصينى المشترك.